Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что любые попытки заигрывать с террористами бесперспективны и даже опасны. Комментируя события, произошедшие 11 сентября 2001 года в США, когда несколько тысяч человек погибли в результате масштабной террористической атаки, он сказал:

"11 сентября рушились не просто башни Всемирного торгового центра, рушилась сама внешняя политика Соединенных Штатов, мнимое представление о том, что можно навязать кому-то свои взгляды, что можно без последствий заигрывать с террористами. В той истории до сих пор больше вопросов, чем ответов".

Этот акт безумия, по его мнению, стал еще одним поводом задуматься над тем, все ли правильно делают мировые державы для сохранения безопасности в мире. Кроме того, трагедия продемонстрировала, насколько уязвимы жизни перед угрозой терроризма.

"Миллионы долларов и сегодня продолжают вливаться в радикальные движения по всему миру. Расплачиваются за это простые люди, далекие от политики и подковерных игр лидеров ведущих мировых держав", - добавил парламентарий.

Кандидат в Госдуму от партии "Зеленые" Самсон Шоладеми назвал события 11 сентября черной страницей в истории человечества и примером того, что жертвами безумцев могут стать совершенно невинные люди. "Борьба с терроризмом - одна из немногих вещей, объединяющих большинство мировых держав. Однако с каждым днем вера в способность мировых лидеров договариваться между собой по важным мировым проблемам становится все слабее", - заявил Шоладеми.