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12.09.2021 22:59
Рубрика: Власть

Петр Толстой: Трагедия 11 сентября доказала, что заигрывать с террористами нельзя

Текст: Анна Полтавцева
Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что любые попытки заигрывать с террористами бесперспективны и даже опасны. Комментируя события, произошедшие 11 сентября 2001 года в США, когда несколько тысяч человек погибли в результате масштабной террористической атаки, он сказал:
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

"11 сентября рушились не просто башни Всемирного торгового центра, рушилась сама внешняя политика Соединенных Штатов, мнимое представление о том, что можно навязать кому-то свои взгляды, что можно без последствий заигрывать с террористами. В той истории до сих пор больше вопросов, чем ответов".

Фото: AP Photo
Стало известно о содержании документа ФБР о терактах 11 сентября

Этот акт безумия, по его мнению, стал еще одним поводом задуматься над тем, все ли правильно делают мировые державы для сохранения безопасности в мире. Кроме того, трагедия продемонстрировала, насколько уязвимы жизни перед угрозой терроризма.

"Миллионы долларов и сегодня продолжают вливаться в радикальные движения по всему миру. Расплачиваются за это простые люди, далекие от политики и подковерных игр лидеров ведущих мировых держав", - добавил парламентарий.

Кандидат в Госдуму от партии "Зеленые" Самсон Шоладеми назвал события 11 сентября черной страницей в истории человечества и примером того, что жертвами безумцев могут стать совершенно невинные люди. "Борьба с терроризмом - одна из немногих вещей, объединяющих большинство мировых держав. Однако с каждым днем вера в способность мировых лидеров договариваться между собой по важным мировым проблемам становится все слабее", - заявил Шоладеми.

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