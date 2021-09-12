Пять солдат погибли при нападении повстанцев в Колумбии

По меньшей мере пять военнослужащих погибли, еще шестеро были ранены в результате нападения членов леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО), которое произошло на востоке Колумбии. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По данным радиостанции, инцидент произошел 11 сентября в муниципалитете Араукита (восточный департамент Араука). Солдаты попали в засаду. Повстанцы использовали огнестрельное оружие и взрывные устройства. Пятеро военнослужащих погибли на месте, шестеро получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Президент Колумбии Иван Дуке выразил соболезнования родственникам погибших. "Очевидно, что нападение АНО было спланировано из Венесуэлы", - написал он на своей странице в Twitter. Вместе с тем представители ВС осудили нападение на солдат и назначили награду в размере 638 млн песо (166 тысяч долларов) за информацию, которая приведет к поимке ответственных за атаку.

Повстанческая группировка АНО была создана в Колумбии в 60-х годах прошлого столетия. В настоящее время организация, в рядах которой насчитывается до 4 тысяч человек, действует на территории Колумбии и Венесуэлы. Европейский союз, Канада, Колумбия, Перу и США считают АНО террористической организацией.