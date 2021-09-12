Полиция возбудила дело о краже медалей у теннисистки Весниной

Полиция возбудила дело по факту кражи медалей из дома олимпийской чемпионки-2016 по теннису Елены Весниной.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, "возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). Сумма ущерба пока не установлена, сейчас выясняется, сколько всего было грабителей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее Веснина рассказала, что в субботу вечером ее дом в Истринском районе Подмосковья ограбили, пока она с мужем ездила ужинать. Злоумышленники взломали дверь, затем взломали сейф и забрали обе олимпийские медали - за победу в Рио-де-Жанейро и серебряную по итогам Игр в Токио.