Посольство РФ: В аэропорту Праги задержали россиянина

Посольство РФ в Чехии сообщило о том, что в воскресенье, 12 сентября, в международном аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчетти. Причина задержания пока не известна, однако в местной полиции дали понять, что чешские правоохранители действовали на основании "международного ордера, выданного Украиной".

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи", - рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь российской дипмиссии Николай Брякин.

По его словам, российские дипломаты поддерживают контакты с чешской стороной, а также с родными задержанного. Другие подробности происшествия не приводятся. РИА Новости уточняет, что в 2014 году Франчетти активно поддерживал события "Крымской весны".