Премьер Беларуси заявил о рекордном внешнеторговом сальдо

Позитивные процессы, сопутствующие развитию экономики Беларуси, позволили ей выйти в текущем году на рекордное внешнеторговое сальдо, констатировал глава кабинета министров, выступая накануне на национальном телеканале "Беларусь-1".

Отметив, что продолжается качественный рост экономики, которая сейчас "чувствует себя здоровой", Роман Головченко не исключает и возможность определенного снижения ВВП за последние месяцы за счет небольшого падения в аграрном секторе. В этом году, как известно, в стране была не такая высокая урожайность, как в предыдущие годы, пояснил премьер.

И, тем не менее, "по оперативным данным, мы выйдем на рекордное положительное внешнеторговое сальдо в $2 млрд, что свидетельствует о том, что платежный баланс страны будет находиться в оптимальном состоянии", - заверил глава исполнительной власти.

Продолжается снижение, по его словам, и складских запасов на предприятиях, которое достигло лучшего за все годы уровня по отношению к среднемесячному объему производства. "Эти два фактора в совокупности говорят о том, что страна успешно торгует продукцией, получает валюту и улучшает показатели своего платежного баланса", - подчеркнул Головченко, добавив, что и на следующий год экономический прогноз тоже оптимистичный.

Кроме того, сообщил премьер, Беларусь и Россия вырабатывают схему транспортировки калийных удобрений. "Мы очень плотно работаем с Министерством транспорта РФ, с Российскими железными дорогами, собственниками грузовых терминалов. Вырабатываем, как мы это делали по нефтепродуктам, наиболее оптимальную схему", - заявил он, уточнив, что перевозить калийные удобрения гораздо сложнее нефтепродуктов из-за их большего объема. Однако Головченко дал понять, что стороны "в очень сжатые сроки найдут решение по удобрениям, как и по остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты".

В этой связи в Минске анализируют перспективы приобретения или создания собственного грузового флота, чтобы минимизировать издержки на фрахт. В настоящее время, пояснил премьер, очень серьезно рассматривается "вопрос о создании морского грузового терминала. Приоритетными для нас с точки зрения экономической эффективности являются порты Ленинградской области", - указал он, резюмировав, что события последних месяцев показали, что Беларуси в этих вопросах необходимо "опираться на собственные силы и на силы стратегических союзников".