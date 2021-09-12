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12.09.2021 12:33
Рубрика: В мире

Профессор Елена Пономарева: В БиГ к сербам были применены практики геноцида

Текст: Александр Борисов
Вопиющим случаем фальсификации истории и возложения вины в межнациональных конфликтах на один народ - сербов - стала боснийская война 1992-1995 годов. На протяжении более четверти века стараниями ангажированных политиков, продажных "ученых" и "журналистов" в общественном сознании формируется миф о зверствах, чинимых исключительно сербами, считает доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Сараево. Фото: Александр Борисов /РГ Сараево. Фото: Александр Борисов /РГ
Сараево. Фото: Александр Борисов /РГ

14 сентября авторитетный российский ученый выступит модератором на международной конференции "Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево 1991-1995 гг. и жертвы всех народов в районе Сребреница 1991-1995 гг.", организованной Международным институтом развития научного сотрудничества (МИРНаС) совместно с Фондом Горчакова при поддержке Российского совета по международным делам (РСМД).

Фото: Александр Борисов
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"С целью проведения тщательного исследования различных, в том числе самых болезненных аспектов войны в БиГ, и формирования объективной картины событий в начале 2019 года были созданы две экспертные площадки: Независимая международная комиссия по расследованию страданий сербов в Сараево в период с 1991 по 1995 год (завершила работу в 2020 году) и Независимая международная комиссия по расследованию страданий всех народов в регионе Сребреницы в период с 1992 по 1995 год (закончила свою работу в 2021 году), - рассказывает Елена Пономарева в авторском тексте для Фонда стратегической культуры. - География привлеченных ученых поражает: в работе комиссий принимали участие эксперты и аналитики из Австрии, Австралии, Германии, Израиля, Италии, Нигерии, России, Сербии, США, Франции, Японии. Председателем первой комиссии является почетный профессор Еврейского университета в Иерусалиме, научный сотрудник Института Трумэна по продвижению мира в Иерусалиме, автор более 50 книг и сотен научных статей, признанный специалист по проблемам исламского радикализма и терроризма Рафаэль Израэли. Работой комиссии, расследовавшей события в Сребренице, руководил Гидеон Грейф, исследователь Института Холокоста (Израиль) и Фонда образовательных проектов по Холокосту в Майами (США), советник Государственного музея Аушвиц-Биркенау (Польша), член Американского международного консультативного совета интервьюеров при Фонде еврейского центра Освенцима Нью-Йорка, расположенном в Освенциме (Польша)".

"Результатом серьезной и многопрофильной работы стал уникальный материал, затрагивающий военные, политические, экономические и психологические аспекты военного конфликта 1990-х годов, а также его современные последствия, - сообщает профессор МГИМО. - Итогом почти двухлетней работы стали два объемных доклада комиссий, в которых зафиксированы история развития конфликтов в Сараево и Сребренице; проанализирована роль радикального ислама в БиГ и СМИ в демонизации сербов; изучена психология и жертвы враждующих сторон. Основные положения докладов будут представлены на площадке Фонда Горчакова 14 сентября 2021 года…На сегодняшний день мы имеем данные, доказывающие, что ни в Сараево, ни в Сребренице сербы не устраивали геноцид. Более того, это применительно к сербам были применены практики геноцида".

Елена Пономарева обращает внимание, что, согласно выводам комиссий, "при прямом подстрекательстве и военном прикрытии администрации Билла Клинтона и руководства НАТО Западная Европа поддержала боснийских мусульман". "Это была не только политическая, но и военная поддержка, - констатирует она. - Особая роль в активизации конфликта принадлежит структурам радикального ислама. Если православные сербы сражались за свой дом и землю, то для боснийских мусульман война была джихадом за освобождение мусульманских земель от неверных и создание исламского государства на Западных Балканах, основанного на законах шариата, в котором не было бы места для политической и культурной автономии сербов".

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Профессор МГИМО предупреждает, что события в Боснии и Герцеговине проложили путь к развитию и расширению современной региональной террористической инфраструктуры в центре Европы, которая де-факто представляет собой краеугольный камень так называемого Балканского халифата. "Постмодернистский характер исламского фундаментализма (панисламизм), на котором строится Балканский халифат, представляет собой прямую угрозу региональной безопасности и территориальной целостности Республики Сербской, а также таких государств, как Сербия, Северная Македония, Черногория, - подчеркивает она. - Это не только региональная угроза, но и вызов глобальной безопасности, поскольку подразумевает укрепление транснациональных исламских структур и устранение национальных границ с целью интеграции исламских сообществ всех западных стран в единую политическую панисламистскую систему".

Елена Пономарева отмечает, что укоренившуюся на Западе демонизацию сербов, хотя и оспариваемую Россией, очень сложно устранить из-за обилия фальшивых текстов и сфабрикованных злодеяний, приписываемых сербам. "Однако это не означает, что можно опустить руки, - указывает ученый. - Никому не должно быть позволено попирать справедливость! Бороться нужно до конца. Пока есть Республика Сербская, пока есть Россия, мы должны защищать правду, которая и есть сила".

В мире Европа Босния и Герцеговина

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