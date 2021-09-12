Председатель ПСБ Петр Фрадков, глава Чувашской Республики Олег Николаев, президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко открыли Центр уличного баскетбола на набережной залива города Чебоксары.

Также в церемонии принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анатолий Аксаков, почетными гостями стали серебряные призеры по баскетболу 3X3 Олимпийских игр в Токио в 2021 году Илья Карпенков и Анастасия Логунова.

"Центры уличного баскетбола, которые строит банк совместно с Российской Федерацией Баскетбола, - это наш вклад в социальную инфраструктуру регионов и значимый импульс для развития баскетбола 3х3. Сегодня мы дали торжественный старт работе первого в республике спортивного центра по уличному баскетболу международного уровня. Аналогичных объектов в Чувашии нет. Новый уникальный спортивный центр даст возможность бесплатно заниматься олимпийским видом спорта каждому", - отметил Петр Фрадков.

Баскетбольный центр в Чебоксарах возведен в рамках Первого всероссийского спортивного проекта "ПСБ - Детям". Он стал четвертым по счету в России, а до конца года аналогичные центры откроются в Волгограде и Тюмени. Центры уличного баскетбола (ЦУБ) также работают в Туле, Новомосковске, Калининграде. Все они отвечают стандартам международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. Первое соревнование в Чувашии - Чемпионат города Чебоксары по баскетболу 3X3 - состоялось 12 сентября, в день открытия Центра.

ЦУБ состоит из баскетбольной и стритбольных площадок, пространства для занятий воркаутом, оборудованного тренажерами, зон с трибунами для болельщиков. Площадка может также использоваться для подготовки и сдачи норм ГТО. Общая площадь составляет 5 200 квадратных метров.

В ходе рабочей встречи Олег Николаев и Петр Фрадков также обсудили результаты совместных программ и направления дальнейшего сотрудничества в части развития массового и детского спорта в республике.

"Новый спортивный комплекс появился на территории залива города Чебоксары благодаря ПСБ. За что им огромное спасибо. Поздравляю всех жителей города Чебоксары с этим замечательным событием. Мы получили великолепную возможность проводить здесь время интересно, активно, содержательно, а самое главное - наши баскетболисты смогут оттачивать здесь свое мастерство. Это поле мирового уровня, и соревнования здесь можно будет проводить в любое время года. Желаю бережно, но эффективно использовать это сооружение. Больших результатов и ярких эмоций всем любителям спорта", - выступил на церемонии открытия Олег Николаев.

"Великолепный центр, это уже наш четвертый проект: Тула, Новомосковск, Калининград и вот сегодня Чебоксары. Уверен, что огромное количество ребят здесь будет играть в баскетбол и получать огромное удовольствие", - отметил Андрей Кириленко.

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