Путин приедет на военные учения "Запад-2021"

Завтра, 13 сентября, президент России отправится в Нижегородскую область наблюдать за основным этапом совместного стратегического учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной этап учений пройдет на полигоне Мулино. Российские военные во взаимодействии с воинскими контингентами Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Кроме того, на следующей неделе в Душанбе пройдут саммиты ШОС и ОДКБ, в рамках которых у Владимира Путина также запланировано много двусторонних встреч. Еще президент проведет совещание с членами правительства и встретится с паралимпийцами, сообщают "Вести". И конечно же, Путин проголосует на выборах в Госдуму.