Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос

Президент рассказал, почему в свое время ушел из бокса в борьбу.

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос", - сообщил Владимир Путин олимпийцам на встрече в Кремле. Кадры показал телеканал "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем… Как оказалось потом, он был сломан", - вспомнил президент. "Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", - добавил он.

Напомним, что Путин - мастер спорта по дзюдо и самбо, имеет черный пояс по карате, обладает почетным девятым даном в тхэквондо.