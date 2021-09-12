Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде

Владимир Путин прокомментировал судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки", - заявил президент России во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал "Россия-1".

По его словам, шел долгий подсчет результатов. "Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали", - отметил Владимир Путин. И добавил, "дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!".

"Ну ничего, мы крепче будем!" - заключил глава государства.

Напомним, что российская гимнастка Дина Аверина заняла второе место на Олимпиаде в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла. А ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золотую медаль получила представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), хотя во время выступления допустила потерю предмета.