Кто виноват в отравлении жильцов дома на улице Совхозной в Москве

Самой обсуждаемой новостью прошедших выходных стало отравление жителей дома N16 на Совхозной улице в Москве. Два человека погибли, 11 попали в больницу, а кто виноват в случившемся, до сих пор непонятно.

Напомним, как развивались события. Утром 9 сентября из дома N16 поступил первый вызов в "Скорую помощь" от семьи Ефремовых - плохо себя почувствовала бабушка. Как рассказали журналистам в столичном департаменте здравоохранения, ей была предложена госпитализация, но она отказалась. Позже из этой же квартиры поступил второй вызов - к 15-летней внучке.

"А еще через несколько часов по тому же адресу вновь выехала бригада медиков к матери девушки", - продолжают в депздраве. Ее сразу забрали в стационар. Через пару часов после четвертого вызова в больницу привезли и бабушку с внучкой - им стало хуже. Тогда же впервые прозвучала версия отравления арбузом, купленным в ближайшем к дому "Магните". Тем более, что глава семьи ни на что не жаловался - а он был единственным из семьи, кто арбуз не ел.

Состояние пожилой женщины и подростка в больнице ухудшилось и, несмотря на все усилия врачей, они скончались. Причину смерти девушки уже назвали - полиорганная недостаточность. То есть у нее последовательно стали отказывать внутренние органы. Тем временем "Магнит" снял с реализации всю партию арбузов, одним из которых якобы отравилась семья из дома N 16, и еще раз отправил их на экспертизу.

Руководитель по связям с общественностью сети магазинов "Магнит" Антон Карпов объяснил, что арбузы, прежде чем попасть на прилавок, проходили проверку в государственной сертифицированной лаборатории 2 сентября. Никаких отклонений от норм пищевой безопасности обнаружено не было. Карпов добавил, что с понедельника по четверг "Магнит"продал в Москве и области 73 тонны арбузов из той партии, что была представлена в магазине на Совхозной, и не получил ни одной жалобы от покупателей. "Результатов новой экспертизы ожидаем в начале недели", - сообщил Карпов.

И все бы ничего, но в пятницу и субботу из дома N 16 поступило еще несколько звонков в "скорую помощь". На симптомы, схожие с отравлением, жаловались соседи Ефремовых. Тошнота, рвота, нарастающая слабость наблюдались и у взрослых, и у детей. Причем некоторые из пострадавших, как выяснилось, арбузов не ели.

После череды новых госпитализаций на Совхозную приехала бригада врачей-педиатров, которые начали проводить поквартирный обход, выясняя, как чувствуют себя дети. Представители "Мосгаза" проверили дом на предмет возможных газовых утечек. Побывали другие эксперты - для взятия проб воздуха и воды, а в квартире Ефремовых отобрали еще и пробы пищевых продуктов. Результатов пока нет, только Мосгаз сразу отчитался, что утечек не обнаружено. Но на всякий случай пить воду из-под крана и готовить на ней жителям дома N 16 запретили.

Не все госпитализированные из дома N 16 ели арбузы из "Магнита"

"Магнит" на улице Совхозной, несмотря на то, что не все госпитализированные жители имели дело с арбузами, пока опечатан, там работают следователи. Теперь рассматривается еще и версия о том, что отравление могло произойти из-за того, что в этом магазине 7 сентября травили тараканов. Если дезинсекторы были не слишком аккуратны, отрава могла попасть на продукты - и не только на арбузы. Жители же просят еще и проверить на токсичность вещества и материалы, используемые при капитальном ремонте, который в настоящее время идет в доме N 16. "Отрабатываются все версии случившегося, к проверке привлечены Роспотребнадзор, специалисты ГО и ЧС, полиции", - сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. Уголовное дело, возбужденное после гибели двух человек, ведет следственный комитет по городу Москве.