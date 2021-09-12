Москву со вторника ждет резкое похолодание

Сразу на 10 градусов похолодает в Москве на следующей неделе. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, уже 14 сентября столбики термометров в столичном регионе опустятся на 10 градусов.

Днем будет не выше 9-14 градусов тепла, ночами - 2-7 градусов. Осенней свежести придаст и прохладный ветер, порывы которого усилятся до 12-17 метров в секунду. Как рассказал Тишковец ТАСС, что следующего отрезка бабьего лета москвичам и жителям области придется подождать - похолодание продлится не меньше недели.