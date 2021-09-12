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12.09.2021 15:42
Рубрика: Общество

Москву со вторника ждет резкое похолодание

Текст: Ирина Рыбникова

Сразу на 10 градусов похолодает в Москве на следующей неделе. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, уже 14 сентября столбики термометров в столичном регионе опустятся на 10 градусов.

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Днем будет не выше 9-14 градусов тепла, ночами - 2-7 градусов. Осенней свежести придаст и прохладный ветер, порывы которого усилятся до 12-17 метров в секунду. Как рассказал Тишковец ТАСС, что следующего отрезка бабьего лета москвичам и жителям области придется подождать - похолодание продлится не меньше недели.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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