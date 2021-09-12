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12.09.2021 14:48
Рубрика: Культура

В Москве открылся фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку"

Текст: Наталья Лебедева
В Москве открылся Шестой фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку". География участников впечатляет - свои спектакли, а их более 30, в столицу привезли театры со всей страны от Иркутска до Калининграда.
Фото: rg.ru Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

По словам президента Ассоциации музыкальных театров, художественного руководителя Детского музыкального театра им. Наталии Сац и по совместительству художественного руководителя фестиваля Георгия Исаакяна, фестиваль задумывался, чтобы дать возможность каждому театру, большому и маленькому, столичному и региональному, именитому и только что возникшему, показать свою самую важную постановку.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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"Увидеть себя в общероссийском контексте, не соревноваться друг с другом. К счастью, так и получилось. И афиша шестого фестиваля это подтверждает, отражая реальное состояние российского музыкального театра, такого, каким он является в действительности. С его победами и сложностями, поисками и экспериментами, взлетами и открытиями" - сказал Исаакян ТАСС.

В течение двух месяцев свои лучшие постановки будут показывать такие театры, как Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Ивановский музыкальный театр, Камерный музыкальный театр "Санкт-Петербург Опера", Башкирский и Самарский театры оперы и балета, Алтайский музыкальный театр, Калининградский музыкальный театр, Иркутский музыкальный театр им. Н. Загурского, Нижегородский камерный музыкальный театр им. В.Т. Степанова, Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр "Карамболь", Екатеринбургские театры: театр балета "Щелкунчик" и Передвижной камерный музыкальный театр "Живой театр", Северский музыкальный театр и другие.

Столичные театры также примут участие в этом масштабным смотре: Большой театр, "Новая Опера", "Геликон-опера", Детский музыкальный театр имени Наталии Сац, Московский театр оперетты, ДМТЮА, Детский театр эстрады покажут самые громкие свои премьеры.

Для каждого из театров возможность показать свои постановки в столице как глоток свежего воздуха. Пандемия нарушила все планы, заставила существовать в очень жестких условиях постоянных ограничений. И очень важно показать зрителям, что, несмотря ни на что, театры живы и продолжают работать.

Спектакли фестиваля будут идти на сценах всех музыкальных театров Москвы. А завершится этот большой театральный праздник 16 ноября вручением премии "Легенда" в Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Подробная афиша на официальном сайте фестиваля "Видеть музыку".

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