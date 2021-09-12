В Подмосковье ранее судимый мужчина избил 9-летнюю девочку

В подмосковном Солнечногорске по "горячим следам" было раскрыто резонансное преступление. Жителей города и всех, кто посмотрел видео нападения 37-летнего мужчины на 9-летнюю девочку, повергло в шок его поведение.

Девочка шла мимо жилого дома в микрорайоне Рекинцо, когда на нее сзади напал неизвестный. Он схватил ребёнка на руки, зажал ей шею, поднял над землей и потащил в неизвестном направлении - за периметр, просматриваемый уличной видеокамерой. Позднее выяснилось, что преступник отобрал у девочки мобильный телефон, при этом дважды нанеся ей удары ладонью по лицу.

Стоит отметить, что преступника спугнула женщина, которая из окна стала кричать. После этого нападавший убежал, прихватив мобильник жертвы.

После задержания выяснилось, что злоумышленник ранее судим.

Следственный комитет возбудил в отношении задержанного новое дело по статье "грабеж с применением насилия".

В подмосковном главке СКР рассказали, что в ближайшее время предъявят задержанному обвинение и решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Преступнику грозит до 7 лет лишения свободы.