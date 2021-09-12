Воробьев открыл участок велодороги Москва-Петербург

Пилотные 20 километров велосипедной дороги, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург открыл в воскресенье, 12 сентября, в Дмитровском округе Подмосковья губернатор Андрей Воробьев.

Это будет самая длинная велодорога в стране протяженностью 1059 километров, 140 из них пройдут по территории Подмосковья. Двадцать километров в Дмитрове уже проложены, к концу года сдадут участок в 56 километров, которые соединят Яхрому, Дмитров и Дубну. А в 2022-2023 годах в состав велодороги войдет еще один участок - от Дубны до Мытищ.

- В обычный день всегда хватает хлопот - чистая вода, стройка, расселение аварийного жилья, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детские сады. А сегодня - воскресенье и многие отдыхают. Мы видим огромный запрос на веломаршруты, буквально в каждом нашем городе велосипеды и самокаты уже стали нормой жизни, - сказал Андрей Воробьев.

Он поблагодарил инвесторов, которые включились в этот масштабный проект. С помощью инвесторов в Московской области в течение ближайших четырех лет появятся еще три крупных веломаршрута. Один из них свяжет три парка в Одинцовском округе - Мещерский, Малевича и Лазутиной. Другой соединит Истру, Рузу, Одинцово и Красногорск. А уже в следующем году можно будет проехать от одинцовского поселения Полушкино до парка "Патриот".