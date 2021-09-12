Загадки шедевров и огромных денег покажут на киноэкранах в Москве

Ульрика Оттингер в фильме "Парижские каллиграммы" вспомнила "комнату чудес" в Париже времен своей юности, где она оказалась сразу после учебы в мюнхенской Академии искусств: "Это было зрелище для тех, кто не прячет глаза в карманах".

Так вот, если воспользоваться фразой немецкого режиссера Оттингер, то пятый по счету фестиваль фильмов об искусстве, который проводит газете The Art Newspaper Russia с 14 по 21 сентября, тоже для тех, кто не прячет глаза в карманах.

В залах четырех столичных кинотеатров (Центр документального кино, "Иллюзион", "Художественный", "Пионер") и трех музеев (Третьяковская галерея, "Гараж", Мультимедиа Арт Музей) можно увидеть фильмы последних двух лет, показанные на фестивалях Sundance, Tribeca, в Канне, Берлине и Москве.

Фильм "Парижские каллиграммы" был показан на Берлинале 2020, где Ульрика Оттингер, режиссер, сценарист, фотограф, художница, получила приз "Камера Берлинале".

Фильм Паскаля-Алекса Винсента "Сатоси Кон, иллюзионист" был в официальной программе Каннского фестиваля в разделе "Классика Канн". Японский режиссер Сатоси Кон и впрямь классик анимации и анимэ. Кадры из его фильма цитирует в своем "Реквиеме по мечте" Даррен Аронофски. Фильм о мастере киноиллюзий, сплавившем традицию анимэ с наследием западного комикса, - одна из жемчужин фестивальной программы.

Но если вы решите, что фильмы фестиваля исключительно о далеком прошлом, о классиках Парижа, Берлина, Токио, то ошибетесь. Одна из самых резонансных медийных историй (которая, похоже, не закончится никогда) связана с картиной "Спаситель мира", автором которой считается Леонардо да Винчи. На сегодня это самая дорогая картина в мире, проданная в 2017 году на Christie"s за 450, 3 милллиона долларов. После 500 лет путешествия по частным коллекциям картина Леонардо, которая считалась утраченной, вынырнула на небольшом американском аукционе в 2005 году. Ее купила группа арт-дилеров (среди которых был и Роберт Саймон, эксперт по старым мастерам из Нью-Йорка) - как работу учеников и подражателей Леонардо за 10 тысяч долларов. В 2013-м дилеры продали картину швейцарскому арт-дилеру и предпринимателю Иву Бувье за 80 млн. долларов. А тот в свою очередь продал российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за 127, 5 млн. Короче, теперь картина у саудовского шейха, который и выложил без малого полмиллиарда за "Спасителя мира". Согласившись на экспертизу картины в Лувре, шейх, однако, на выставку Леонардо в Париже работу не выдал.

Понятно, что такая история тянет на целый сериал. Но пока сняты, как минимум, два документальных фильма. Один из них - "Утраченный Леонардо" Андреаса Кефеда - можно увидеть на фестивале. Как скромно сообщает постер, среди участников событий - "темные лошадки", реставраторы, американские, швейцарские и русские бизнесмены, аукционные дома, президент Франции и шейх Саудовской Аравии, музеи и даже ЦРУ… В общем, если вы любите детективы и интригу в духе Эркюля Пуаре и Шерлока Холмса, то вам сюда.

Но это не единственный арт-детектив в "портфеле" фестиваля. Другая не менее громкая история связана с именем Николая Ивановича Харджиева, собирателя наследия русского авангарда. Он относительно благополучно пережил советское время, живя очень замкнуто, и уехал в Амстердам вместе с женой в 1993 году, когда ему было под 90 лет. Его коллекция, большая часть которой была вывезена нелегально, оказалась между Россией и Голландией. Сам Харджиев, как и его жена Лидия Чага, умерли в середине 1990-х. Но история коллекции продолжалась.

В 2011 году Голландия вернула в Российский Госархив литературы и искусства письма, статьи, рисунки и фотографии из архива Харджиева, оставшегося в Амстердаме. В 2017-м фонд In Artbus вместе с РГАЛИ впервые показали эти архивные сокровища публике. Сегодня большая часть документов, включая статьи Малевича, изданы РГАЛИ в трех томах. Тем не менее в истории Харджиева и его коллекции по-прежнему остается много белых пятен.

Фильм Лилии Вьюгиной "Харджиев. Последний русский футурист" отчасти их проясняет. В фильме есть уникальные материалы, например, фрагменты давних интервью с самим Николаем Ивановичем, которые брали у него Ирина Врубель-Голубкина, а также сотрудники музея Маяковского.

На фестивале представлены и сериалы. Первый сезон "Пепперштейн: сюрреалити-шоу" режиссера Евгения Митты- то ли анимация с элементами дока, то ли документальная история с включением анимации. Павла Пепперштейна слушать и смотреть всегда интересно. Обещают погружение в историю московского романтического концептуализма, увиденного глазами ребенка, жизнь в писательском Переделкине, а также историю объединения "Медицинская герменевтика". "Господин мифоген", как однажды назвали Пепперштейна "Роллинг Стоунз", - рассказчик, чьи истории уплывают за грань реальности, но иногда возвращаются на грешную землю.

Для тех, кто не хочет ни детектива, ни шоу, ни сюрреализма, ни концептуализма, а давно и безнадежно мечтает доехать до Флоренции - есть достойная замена: фильм "Внутри Уффици" режиссеров Коринны Бельц и Энрике Санчеса Ланша. Он был показан в этом году на докфесте в Мюнхене и на Шанхайском кинофестивале. Смотрите картины Сандро Боттичелли и Артемизии Джентилески на большом экране, слушайте директора Галереи Уффици Айке Шмидта, наслаждайтесь историей искусства и историей коллекции Медичи - но не забывайте о правилах эпохи пандемии.