В Чите вертолет совершил экстренную посадку на реку

Следователи проводят проверку авиаинцидента, произошедшего с вертолетом Robinson R-44 в Чите.

В воскресенье в 9 утра воздушное судно совершило экстренную посадку на реку Читинка в Железнодорожном районе города. Это произошло из-за неисправности приборов. На борту находился командир вертолета и пассажир. Никто из них не пострадал.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В свою очередь Восточно-Сибирская транспортная прокуратора проводит проверку соблюдения требований воздушного законодательства.