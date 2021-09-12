Дорога к Солнцу: в России создали новый маршрут для туристов

На Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН завершается строительство необычной экспозиции, представляющей собой путь от окраины Солнечной системы к самому светилу.

Авторы идеи - известные популяризаторы науки Сергей Язев, Дмитрий Семенов и Михаил Меркулов - пригласили журналистов "РГ" первыми пройти по "Дороге к Солнцу" и стать участниками научного квеста.

Уран на велоприводе

Планету Уран открыли в год изобретения велосипеда. Фото: Евгений Козырев

Наше путешествие к Солнцу началось с Урана.

- Вообще-то, самая удаленная от Солнца планета - Нептун, - вносит ясность наш экскурсовод Михаил Меркулов. - Но он у нас еще не готов, хотя место под него отведено - у самого входа на обсерваторию. А Уран - вот он, пожалуйста.

Голубой шар размером метра полтора в диаметре, снабжен… велоприводом. И если покрутить педали, "планета" начинает вращаться вместе со своей "атмосферой". И становится видно, что облачный покров движется неравномерно, а сам Уран, перемещаясь вокруг Солнца, "лежит на боку". Угол наклона его оси - 98 градусов.

- Так как все объекты являются элементами будущего квеста, везде есть дополнительные смыслы, - пояснил Дмитрий Семенов. - Например, велосипед для иллюстрирования движения Урана выбран неслучайно: седьмая планета открыта Уильямом Гершелем в 1781 году. А этот год считается официальным годом изобретения велосипеда. Игра цифр для квеста очень значима - ведь ассоциативные связи могут помочь будущим участникам пройти маршрут быстрее.

Скамейки - два хвоста планеты

Меч – один из символов кометы в культурном пространстве. Фото: Евгений Козырев

Чуть подальше в гору нас ждали заготовки для Сатурна.

- Для изготовления седьмой планеты, - объяснил Михаил Меркулов, - мы используем антенны из радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики в Бадарах (Бурятия). Там сейчас завершается модернизация. Эти "тарелки" заменили на новые, современные. А послужившие науке инструменты получат вторую жизнь. Будут нести знания в массы. Форма у них вполне подходящая: плоский край как раз напоминает кольца Сатурна.

Спутники Сатурна уже готовы, на этих кубиках с подвешенными внутри круглыми шарами можно будет отдохнуть на пути к вершине сопки.

Выше Сатурна расположится макет Юпитера. А между ними уже лежит "комета" с ядром и двумя хвостами: пылевым и ионным. При ближайшем рассмотрении "ядро" оказывается урной, сделанной из камня и расплавленного стекла, а "хвосты" - скамейками.

- Почему ядро стало урной? Ну, тут все просто, - объясняет Михаил Меркулов. - Во-первых, дорога длинная, и мусор надо куда-то выкидывать. Во-вторых, кометы - это как раз и есть глобальные мусорки, летящие через Солнечную систему. Две скамейки символизируют два хвоста кометы - газопылевой выгнутый и прямой ионный, который образовался в результате ионизации под воздействием солнечного ветра.

Шаманы подсказали

Этот снимок Солнца сделан более 40 лет назад. Фото: Евгений Козырев

Уже готов и макет самого светила: это будет гонг, окруженный стволами деревьев, как лучами.

- Мы в этот проект вкладываем не только научную составляющую, но и культурные коды, - раскрыл секрет еще один наш экскурсовод Дмитрий Семенов. - Байкал у многих ассоциируется с экологическим сознанием, с легендами, преданиями, шаманами, так что подобное визуальное решение выглядит очень логичным. И очень красивым.

Запланировали ученые сделать еще и купол, оформленный в виде ядра галактики, чтобы, при необходимости, защитить жаждущих знаний от капризов погоды.

- Аппетит, как известно, приходит во время еды, - продолжая подъем, рассказывает Михаил Меркулов. - И у нас тоже возникли идеи, которые уже финансово не вписываются в проект, но сильно бы его украсили. Было бы здорово чуть повыше того места, где стоит комета, поставить металлический параллелепипед из "Космической одиссеи" Стенли Кубрика, символизирующий вход в иное пространство, в параллельную вселенную. Надеемся, что спонсоры на воплощение этой прекрасной идеи все-таки найдутся.

Нужен интерактив

Солнечный синоптический телескоп. Фото: Евгений Козырев

Дорога, поднимающаяся от берега Байкала к большому солнечному вакуумному телескопу, хорошо знакома любителям научного туризма. Экскурсии здесь проводятся давно, и в желающих нет недостатка. Но команде энтузиастов этого мало:

- Нас всегда занимал вопрос: а что остается в головах слушателей после наших экскурсий? - вспоминает Сергей Язев. - Слышат ли они нас, учитывая, что идти надо в гору и группа из 10-15 человек неизбежно растягивается? Интересно ли им, или они просто гуляют и любуются видами? Когда мы стали размышлять об этом, пришли к выводу: нужен интерактив.

И решили: объекты на "Дороге к Солнцу" должны быть интересны всем. И тем, кто готов усвоить научные сведения, и тем, кто воспринимает мир через визуальные образы, и азартным любителям разгадывать квесты.

- Все по-разному приходят к научному познанию мира, - считает Дмитрий Семенов. - Кому-то привык слушать экскурсовода, а кто-то любит сопоставлять то, что он знает, с только что услышанным, анализировать, отгадывать загадки, наконец. Поэтому кроме макетов планет на "Дороге к Солнцу" будут еще не только стенды с их ключевыми характеристиками, но и специальные объекты, которые имитируют грунт планет, гравитацию, запах и даже явления электрического поля. Так что интересно будет действительно всем!

Была у команды проекта и еще одна причина вложить столько сил и фантазии в воплощение своей идеи.

- Антропогенная нагрузка на побережье Байкала возросла в разы. В Листвянке толпы туристов, которым толком нечем заняться, идут в лес и "культурно отдыхают". Что остается после этого, вы видели, - говорит Михаил Меркулов. - Не спасают даже волонтеры, регулярно приезжающие сюда убираться. Раньше вокруг обсерватории был настоящий лес, сейчас он вытоптан. Но если люди выберут прогулку по нашей "Дороге", потому что там будет интересно, красиво и цивилизованно, значит, мы все сделали правильно. И равновесие в природе восстановится.

Приедем еще раз

Вдоль "Дороги к Солнцу" установлены ограждения для безопасности участников квеста. Фото: Евгений Козырев

По "Дороге к Солнцу" вместе с журналистами "РГ" прошла семья Афанасенко из Санкт-Петербурга - Евгений, Екатерина и их сын Артем. Они приехали на Байкал на десять дней и не стали ограничиваться посещением известных достопримечательностей.

- Экскурсия на обсерваторию превзошла все наши ожидания, - поделился впечатлением Евгений. - Своими руками открыть купол телескопа, увидеть протуберанцы на Солнце, покрутить педали на Уране, посидеть на хвосте кометы - и все это в окружении потрясающей байкальской природы, чистого воздуха и пронзительной тишины! Ребятам огромное спасибо - прекрасная идея, и воплощена с выдумкой. А Михаила послушали и поняли - надо приезжать еще раз в следующем апреле и пройти по "Дороге Солнца", чтобы увидеть все ее объекты. Как домой вернемся, обязательно и в Пулковскую обсерваторию с сыном наведаемся. Как знать, может так и начнется для него путь в науку.

Комментарий

Сергей Олемской, первый заместитель директора Института солнечно-земной физики, доктор физико-математических наук:

- Наш институт уделяет огромное внимание работе с молодежью, популяризации науки - это важный инструмент привлечения молодых кадров в отрасль.

Мы ежегодно проводим научно-практические конференции школьников "Человек и космос", квесты, брейн-ринги, организуем экскурсии для школьников. У Института есть прекрасный музей, давние партнерские отношения с Иркутским школьным планетарием.

Словом, нам есть, что предложить детям, есть, чем их увлечь. И создание "Дороги к Солнцу" - естественное продолжение этой работы. Очень надеюсь, что кто-то из наших экскурсантов и участников научного квеста получит специальное образование и придет к нам работать. Институт сейчас строит уникальные объекты Национального гелиогеофизического комплекса, поэтому нам очень нужны новые кадры.

Это современные инструменты, это будущее науки, в прямом смысле - дорога к тайнам Солнца.