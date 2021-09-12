Спасатели обнаружили место крушения L-410 в Иркутской области

Спасатели поймали сигнал пассажирского L-410, который сегодня вечером совершил жесткую посадку в Приангарье. По информации ТАСС, экстренные службы запеленговали сигнал радиомаяка и обнаружили место крушения.

ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Казачинское, куда борт направлялся из Иркутска. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным Следственного комитета, погибших нет, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Приоритетной версией случившегося пока назван отказ техники, также рассматривается версия ошибки пилотов. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.