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12.09.2021 20:06
Рубрика: Происшествия

Спасатели обнаружили место крушения L-410 в Иркутской области

Спасатели поймали сигнал пассажирского L-410, который сегодня вечером совершил жесткую посадку в Приангарье. По информации ТАСС, экстренные службы запеленговали сигнал радиомаяка и обнаружили место крушения.

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ЧП произошло неподалеку от населенного пункта Казачинское, куда борт направлялся из Иркутска. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. По предварительным данным Следственного комитета, погибших нет, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Приоритетной версией случившегося пока назван отказ техники, также рассматривается версия ошибки пилотов. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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