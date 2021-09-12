Приоритетной версией крушения L-410 в Приангарье назван отказ техники

Жесткая посадка пассажирского самолета в Иркутской области, по предварительным данным, произошла из-за отказа техники. Такую версию озвучил оперштаб, созданный для ликвидации последствий аварии.

"Экипаж сообщил об отказе техники, затем совершил аварийную посадку", - передает "Интерфакс" слова собеседника агентства.

На борту самолета находились 16 человек - 14 пассажиров и два члена экипажа. Данные о пострадавших и жертвах разнятся. Известно, что самолет следовал из Иркутска в Казачинское. Он приземлился в тайге, не долетев до Казачинского 4 километра. Во время аварийной посадки борт разрушился и загорелся. К месту ЧП направлены спасатели.