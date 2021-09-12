Мурашко: Дистанционный контроль за артериальным давлением внедрят в РФ

Пилотный проект по дистанционному измерению артериального давления у пациентов с гипертонией, который реализуют в нескольких регионах страны, может быть внедрен во всей России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочего визита в Алтайский край.

Участвующие в проекте пациенты получают у своего участкового терапевта тонометр с возможностью автоматической передачи данных. Прибор предоставляется бесплатно - за счет системы ОМС. Он позволяет в онлайн-режиме передавать данные об изменениях артериального давления в центр мониторинга. Данные обрабатываются с участием искусственного интеллекта, результаты поступают к лечащему врачу. Технология позволяет, с одной стороны, экономить время медицинских работников, а с другой - врач вовремя получает сигнал о том, что ему необходимо срочно связаться пациентом, чтобы подкорректировать лекарственную терапию.

Пилотный проект проводится уже второй год в 25 регионах России (Кемеровская, Лениградская, Сахалинская, Белгородская, Воронежская, Рязанская, Калужская области и др.). В Алтайском крае в эксперименте участвуют две поликлиники, включая поликлинику №9 Барнаула, работу которой и оценил министр.

"У пациентов, которые участвуют в мониторинге, фактически купированы острые состояния. Такой метод в полной мере отвечает задаче по стабилизации течения заболеваний и исключения обострений, - сказал Михаил Мурашко. - Вместе с тем больше внимания нужно уделить тому, чтобы пациенты доверяли врачам. Иначе вся мощь медицины, которая есть, - и лекарственная терапия, и оборудование - будут потрачены зря".