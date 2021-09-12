Губернатор Приангарья: Все пассажиры L-410 живы

Глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что все 16 человек на борту аварийного самолета L-410 живы. Сообщение губернатора приводится на официальном портале региона.

"Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Машина деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают", - говорится в заявлении Кобзева.

Уточняется, что самолет упал за реку Киренга, на место происшествия из Иркутска вылетел Ми-8. Со слов пассажиров, пожара в салоне нет.

Напомним, что L-410 совершил жесткую посадку около 18:15 мск, борт следовал из Иркутска в село Казачинское, административный центр Казачинско-Ленского района. Обстоятельства ЧП выясняются.