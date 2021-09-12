СК: Все пассажиры совершившего жесткую посадку L-410 в Иркутске живы

В Следственном комитете РФ сообщили о состоянии авиапассажиров самолета, который совершил жесткую посадку в Иркутске. По данным СКР, все пассажиры живы. "По предварительный данным, все находившиеся в самолете авиапассажиры живы. Один человек находится в тяжелом состоянии", - сообщили в СК.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

"По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта")", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет L-410 совершил экстренную посадку, заходя на второй круг. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре пояснили, что на первый круг борт зашел, но что-то у летчиков не получилось. Самолет стал разворачиваться на второй круг, но совершил жесткую посадку.