Совершивший аварийную посадку самолет L-410 был выпущен в 2014 году

Самолет L-410, совершивший жесткую посадку в Иркутской области, был выпущен в 2014 году. Об этом ТАСС рассказал гендиректор авиакомпании "Аэросервис" Андрей Богданов.

По его словам, перед вылетом судно прошло техосмотр.

"Все как положено, конечно, проходил. Самолет у нас 2014 года", - сказал собеседник агентства.

Крушение L-140 произошло около 18:15 мск неподалеку от населенного пункта Казачинское. На борту самолета находились 14 человек и два члена экипажа.

Приоритетной версией случившегося пока назван отказ техники, также рассматривается версия ошибки пилотов. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.