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12.09.2021 00:05
Рубрика: Происшествия

Ставропольская полиция поймала пастора, похитившего у прихожан 58 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

Сотрудники ГУ МВД по Ставропольскому краю вместе с оперативниками из регионального Управления ФСБ задержали в Москве помощника пастора церкви "Христианская миссия", которого подозревают в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ставропольской полиции, 47-летний мужчина брал у прихожан огромные суммы денег, с которыми решил скрыться.

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- На протяжении четырех лет мужчина, являясь ранее помощником пастора ставропольской церкви "Христианская миссия" (входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской), под различными предлогами занимал деньги у жителей края, других регионов и даже стран, используя свое положение и сложившиеся между ним и прихожанами доверительные отношения, - говорится в сообщении ведомства.

Людям помощник пастора рассказывал, что деньги он вернет. Одним мужчина говорил, что средства пойдут на развитие бизнеса, другим, что он вкладывает их в производство лекарств. Набрав множество крупных займов, злоумышленник просто скрылся. Всего пострадали 11 человек, а сумма ущерба составила колоссальные 58 миллионов рублей.

Нашли священника у родственников в Москве, где и задержали. Сразу после этого он был доставлен в Ставрополь. Против него завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Суд отправил подозреваемого под арест на месяц и семь дней до 17 октября 2021 года.

Сейчас следствие продолжает устанавливать круг потерпевших и собирать улики.

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