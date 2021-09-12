В Санкт-Петербурге прошли торжества в честь 800-летия Александра Невского

Прямо с Московского вокзала, с поезда пребывающего в 6.40, можно было сразу ехать в Лавру. Знакомые лица московских журналистов, пишущих на религиозные темы и приехавших на торжества, стали попадаться еще в метро. Нас уже ждали в отделе коммуникаций Лавры, где мы бросали чемоданы и, поздоровавшись в коридоре с упитанным котом Васькой, расходились по своим маршрутам.

Я поспешила на уже начавшуюся в Федоровской церкви раннюю литургию. Это храм, освященный во имя брата Александра Невского, внезапно умершего на собственной свадьбе. Удивительно, но храма в честь самого Александра Невского в Лавре долго не было. И только с возвращением Лавре второго этажа Благовещенской церкви, где долго размещался музей, он появился. Как раз на втором этаже располагался храм в честь святого Александра Невского.

Федоровская церковь тоже переполнена, даже те, кто собирается попасть в Троицкий собор, на патриаршую службу, пришлю на раннюю Литургию, чтобы успеть исповедоваться и причаститься в праздник.

В Троицком соборе народ также собирается заранее, выставляются скамейки для хора, которые успевают занять всегда предприимчивые журналисты, загораются софиты, начинаются читаться Часы - служба перед Литургией.

Троицкий собор - блистательный образец классицизма, сооруженный по повелению Екатерины Великой, храм, в котором прошли все священнические хиротонии - от диакона до епископа - нынешнего патриарха. Он здесь воспитывался, возрастал, помнит неожиданное решение 1957 года (года фестиваля молодежи и студентов) - о возвращении Троицкого собора Русской православной церкви.

"Страшновато", по словам патриарха Московский и всея Руси Кирилла, было увидеть великой собор в грязи и в пыли, и женщин с швабрами, пытающимися его тут же убирать. Во всех действующих храмах Петербурга был объявлен сбор средств на восстановление Троицкого собора.

- И началось огромное движение по восстановлению собора, - вспоминает патриарх. - На поднос для сбора пожертвований женщины клали тут же снятые серьги, кольца, ожерелья. Он заполнялся за 20 минут. Сзади шел человек с мешком, куда складывали все собранное на поднос, но он тут же наполнялся снова - такой был колоссальный энтузиазм.

Собор был восстановлен в кратчайшие сроки.

Трудно представить это себе, рассматривая прекрасное "Оплакивание Христа" кисти Йорданса (Лавра отдавала эту знаменитую икону-картину даже на временную выставку в Эрмитаж), что лет 70 назад, здесь главными были "пыль и грязь".

Начинается Литургия, патриарх появляется в каком-то парадоксальном сочетании простоты (потому что стоит перед святынями) и торжественности (потому что торжественен и замечателен чин службы).

Хор торжественен, хорошо спет и не форсирует звук. Купол за счет архитектурных деталей уводит молящегося одновременно в высоту и глубину.

Если у меня в Петербурге мало времени и не попасть ко всем известным святыням, я всегда выбираю Лавру - из-за любви к Александру Невскому, а также святынь и красоты классического собора.

Справа от алтаря почти незаметно появляется губернатор Александр Беглов и городское начальство. Без помпы и без особой выделенности, можно принять за обычных людей, если бы не почти одинаковые строгие костюмы. Слева от алтаря стоят фотографы и операторы, работающие со Святейшим, и - вот радость - помощник наместника Александро-Невской лавры по реставрации и сохранению культурного наследия Алексей Одинцов, настоящий петербургский интеллигент и невероятный профессионал в реставрационных делах.

Раскланиваемся.

Литургия обычно не становится предметом журналистского репортажа: и потому что она неизменна -в ней нет новостей, и потому что она полна таинств и такой молитвенной высоты, что, в общем, не знаешь, говорить об этом или молчать.

В этом году из-за ковида не было большого крестного хода, но на площади Александра Невского собралось немало народа, и на двух больших экранах литургию могли видеть и слышать те, кто не смог попасть в монастырь.

Вытянувшиеся, чуть замерзшие курсанты, оркестр, сцена, где спустя немного времени появится ковчег с мощами, патриарх, готовый сказать о святом, как всегда, необычное слово, и главные гости торжеств, включая губернатора и главу Совета Федерации Валентину Матвиенко.

На площади мы оказались так близко к памятнику, что я впервые заметила изображение льва на щите святого князя Александра.

- А ведь он лев и есть, - подумала я. - Лев русской истории. Из тех, кому не найти равного.