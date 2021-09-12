Завели дело на школьницу, поджегшую бороду бездомному

В небольшом городе Мга Ленинградской области 15-летняя школьница подожгла бороду и волосы пожилому бездомному. Девушка снимала все на видео, а потом выложила в интернет. Горожане в шоке, Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным ведомства, девушка гуляла по городу с подружкой, увидела бездомного и решила снять видеоролик, чтобы привлечь к себе внимание. Для этого она газовой зажигалкой вначале подожгла пенсионеру бороду, а затем волосы.

На кадрах видеозаписи слышно, что сам бездомный согласился на экзекуцию в обмен на спиртной напиток. Откуда у несовершеннолетних девочек спиртное, следователи сейчас выясняют. Кроме того, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Это значит, что сотрудники регионального СК опрашивают семьи обеих девочек, беседуют с классными руководителями, директорами школ, разговаривают с соседями, чтобы понять, как жили девочки, почему одна из них посчитала возможным издеваться над пожилым человеком в сложной ситуации, а вторая безучастно на это смотрела.

Лайков юная блогерша так и не получила: пользователи соцсетей однозначно осудили поступок девушки.

Мга - город небольшой, здесь живут около десяти тысяч человек, и многие, если не все, друг друга знают. Как стало известно "РГ" из собственных источников, девочка, которая издевалась над бездомным, состоит на учете у психиатра, и странности в поведении у нее периодически случаются.

- Сегодня она подожгла бороду бездомному старику, и не важно, бомж он или нет, пьяница или трезвенник, в первую очередь он человек. А дальше? - задается вопросом жительница Мги Ирина Рычкова.

Горожане сходятся во мнении: девочка должна понести ответственность, и главное, не тяжесть наказания, а чтобы она поняла, что ее поступок недопустим. Сам пострадавший претензий к девочке не имеет.