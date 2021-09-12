Завели дело на школьницу, поджегшую бороду бездомному

Новости

Регионы получат 14 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году 12:37
Томские ученые разработали метод создания имплантов с лекарством 12:28
На энергосистему Венесуэлы совершена очередная атака 12:03
МАК расследует аварийную посадку L-410 в Иркутской области 12:02
Оперштаб: В Москве выявлено 2022 новых случая COVID-19 11:54
"Аэроэкспресс" 18 сентября отменит все рейсы до "Внуково" 11:52
Дольщики из семи регионов получат жилье или компенсации 11:42
Синоптики предсказали Москве холодный сентябрь 11:33
Ограбивший девочку в Подмосковье мужчина подозревается в попытке изнасилования 11:33
Минобрнауки: Планов переводить вузы на удаленку пока нет 11:32
В 22 регионах улучшилось качество воды 11:31
Путин поручил выделять регионам не менее 8 млрд рублей на лесоохрану 11:24
Власти Москвы назвали число вакцинированных от коронавируса 11:23
Путин указал защитить соцвыплаты от списаний 11:23
В МИД КНР назвали неприемлемым вмешательство США во внутренние дела России 11:19
Рафик Загрутдинов: В Москве строят 16 объектов спорта 11:09
СМИ: Россияне пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции 11:05
В России появился онлайн-сервис для умного поиска домашних животных 10:58
На месте крушения самолета в Приангарье найден второй "черный ящик" 10:52
Путин поручил индексировать зарплаты силовиков выше уровня инфляции 10:36
СК рассматривает две версии жесткой посадки L-410 в Иркутской области 10:35
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 10:34
Москве не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов 10:30
В Татарстане начался завоз конструкций для строительства моста через Волгу 10:26
Выживший пилот назвал причину жесткой посадки самолета под Иркутском 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 23:30
Рубрика: Происшествия

Завели дело на школьницу, поджегшую бороду бездомному

Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 208(8559)
В небольшом городе Мга Ленинградской области 15-летняя школьница подожгла бороду и волосы пожилому бездомному. Девушка снимала все на видео, а потом выложила в интернет. Горожане в шоке, Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

По данным ведомства, девушка гуляла по городу с подружкой, увидела бездомного и решила снять видеоролик, чтобы привлечь к себе внимание. Для этого она газовой зажигалкой вначале подожгла пенсионеру бороду, а затем волосы.

В Ленобласти "черные лесорубы" вырубили леса на 60 миллионов рублей

На кадрах видеозаписи слышно, что сам бездомный согласился на экзекуцию в обмен на спиртной напиток. Откуда у несовершеннолетних девочек спиртное, следователи сейчас выясняют. Кроме того, устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Это значит, что сотрудники регионального СК опрашивают семьи обеих девочек, беседуют с классными руководителями, директорами школ, разговаривают с соседями, чтобы понять, как жили девочки, почему одна из них посчитала возможным издеваться над пожилым человеком в сложной ситуации, а вторая безучастно на это смотрела.

Лайков юная блогерша так и не получила: пользователи соцсетей однозначно осудили поступок девушки.

Мга - город небольшой, здесь живут около десяти тысяч человек, и многие, если не все, друг друга знают. Как стало известно "РГ" из собственных источников, девочка, которая издевалась над бездомным, состоит на учете у психиатра, и странности в поведении у нее периодически случаются.

- Сегодня она подожгла бороду бездомному старику, и не важно, бомж он или нет, пьяница или трезвенник, в первую очередь он человек. А дальше? - задается вопросом жительница Мги Ирина Рычкова.

Горожане сходятся во мнении: девочка должна понести ответственность, и главное, не тяжесть наказания, а чтобы она поняла, что ее поступок недопустим. Сам пострадавший претензий к девочке не имеет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Жесткая посадка самолета в Иркутской области
СМИ: Россияне пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
В пяти регионах опробуют новую систему оплаты труда учителей
Россия планирует направить гуманитарную помощь в Афганистан
В Москве с 14 сентября установится аномально холодная погода
Мошенники придумали новый способ похищения данных на госуслугах
Видео: Задержанный показал, как убивал школьниц в Кузбассе