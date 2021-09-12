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12.09.2021 14:28
Рубрика: Общество

Как ростовчане отпраздновали 272-ю годовщину со дня основания города

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону состоялись праздничные мероприятия в честь 272-летия донской столицы. Большая часть из них прошла в парках и на стадионах, где соревновались не только профессиональные спортсмены, но и сторонники здорового образа жизни.
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Кульминация праздника состоялась в парке культуры и отдыха "Левобережный", где прошел шоу-концерт.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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Перед горожанами выступили джаз-оркестр Кима Назаретова, пианист Георгий Личели в сопровождении симфонического оркестра "ВИВА", государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков и другие исполнители.

По традиции выбрали самую красивую ростовчанку - ей стала Анна Рыбалко.

Апофеозом праздничного вечера стало водно - световое шоу флайбордистов на реке Дон и фейерверк.

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

"Дорогие ростовчане и гости нашего города, именно благодаря вам этот праздник состоялся. Спасибо за вашу активность и заинтересованность", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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