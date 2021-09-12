Как ростовчане отпраздновали 272-ю годовщину со дня основания города

Кульминация праздника состоялась в парке культуры и отдыха "Левобережный", где прошел шоу-концерт.

Перед горожанами выступили джаз-оркестр Кима Назаретова, пианист Георгий Личели в сопровождении симфонического оркестра "ВИВА", государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков и другие исполнители.

По традиции выбрали самую красивую ростовчанку - ей стала Анна Рыбалко.

Апофеозом праздничного вечера стало водно - световое шоу флайбордистов на реке Дон и фейерверк.

Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

"Дорогие ростовчане и гости нашего города, именно благодаря вам этот праздник состоялся. Спасибо за вашу активность и заинтересованность", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.