Как ростовчане отпраздновали 272-ю годовщину со дня основания города

В Ростове-на-Дону состоялись праздничные мероприятия в честь 272-летия донской столицы. Большая часть из них прошла в парках и на стадионах, где соревновались не только профессиональные спортсмены, но и сторонники здорового образа жизни.
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Кульминация праздника состоялась в парке культуры и отдыха "Левобережный", где прошел шоу-концерт.
Перед горожанами выступили джаз-оркестр Кима Назаретова, пианист Георгий Личели в сопровождении симфонического оркестра "ВИВА", государственный ансамбль песни и пляски Донских казаков и другие исполнители.
По традиции выбрали самую красивую ростовчанку - ей стала Анна Рыбалко.
Апофеозом праздничного вечера стало водно - световое шоу флайбордистов на реке Дон и фейерверк.
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
"Дорогие ростовчане и гости нашего города, именно благодаря вам этот праздник состоялся. Спасибо за вашу активность и заинтересованность", - написал в Instagram глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону