В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей над морем

Из-за возможных смерчей над Черным морем в Сочи объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом распространило краевое управление МЧС.

"12 сентября 2021 года на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем", - говорится в сообщении министерства. При усилении ветра МЧС советует местным жителям оставаться в помещениях и не оставлять детей без присмотра. Не рекомендуется находиться рядом с шаткими строениями, деревьями, неустойчивыми конструкциями, прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы.

На курорте сейчас установилась пасмурная погода, температура воздуха составляет плюс 24 градуса. Как уточнили в пресс-службе администрации Сочи, все городские службы переведены в режим повышенной готовности.