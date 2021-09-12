В сочинском тоннеле столкнулись пять автомобилей

Резонансное ДТП произошло в Сочи днем в воскресенье. "В 13:52 в Адлерском районе Сочи на 34-м километре автодороги Адлер - Красная Поляна ограничение движения в связи с ДТП с участием трех легковых и двух грузовых автомобилей. Доставлены в медицинское учреждение для осмотра шесть человек", - сообщает пресс-служба УГИБДД Краснодарского края.

Как выяснилось, пять автомобилей столкнулись в тоннеле. Сотрудники ДПС, прибывшие на место аварии, продолжают выяснять обстоятельства случившегося. Организован объезд ограниченного участка по трассе Адлер - "Альпика сервис".