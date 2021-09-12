В Краснодаре прошел совместный концерт знаменитых коллективов Кубани и Адыгеи

Совместный концерт Кубанского казачьего хора и Государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" прошел в Краснодаре в рамках культурного проекта "Кунаки России".

На протяжении последних десятилетий проект, в котором участвуют профессиональные танцевальные коллективы Северного Кавказа, пользуется большой популярностью у зрителей. А начало ему положили знаменитые танцевальные коллективы Кубани и Адыгеи. Совместные гастрольные выступления в разных регионах России стали традиционными для ансамбля народного танца "Нальмес" и танцевальной группы Кубанского казачьего хора. Ну а зрители Краснодара и Майкопа всегда с нетерпением ждут их на своих сценах. И вот сначала в столице республики Адыгеи, а затем в столице казачьего края с триумфом прошли концерты прославленных коллективов.

История народов, объединенных многовековым соседством, обретя хореографическое воплощение, предстала перед зрителями во всем многообразии красок и музыки. Старинные адыгские танцы, известные своей сдержанностью и неторопливостью, чередовались на сцене с задорными казачьими плясками. Искрометные танцы, передающие горячий характер казака, в которых боевые движения сабельного боя чередуются с удалыми прыжками, вызывали в зале шквал аплодисментов.

Публика была в восторге от того, как казаки исполнили настоящий черкесский "Удж" - старинный свадебный обрядовый танец в постановке художественного руководителя и главного балетмейстера "Нальмэса" Аслана Хаджаева. "Мы лишний раз убедились, насколько близки друг другу", - говорит он. А балетмейстер Кубанского казачьего хора Елена Арефьева продолжает: "У адыгов филигранная техника и колоритные номера, мы также постарались показать всю палитру наших танцев. И когда в финале вышли рука об руку, спина к спине, зрители увидели, что вместе - мы сила".

Из Краснодара два знаменитых танцевальных коллектива отправляются в гастрольный тур по республикам Северного Кавказа.

Справка "РГ"

Куначество - распространенный на Северном Кавказе обычай, по которому мужчины, принадлежащие к разным родам, племенам или народностям, вступают в дружеские отношения и оказывают помощь друг другу. По своей сути - это форма побратимства. А дружба, закрепленная узами культуры и искусства, становится нерушимой.

Цель проекта "Кунаки России", который реализуется под патронажем Федерального агентства по делам национальностей, продемонстрировать силу куначества, объединяющего представителей различных народов, представленных на Юге России и Северном Кавказе.