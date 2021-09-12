В Крыму оценили планы Киева вернуть полуостров с помощью США

Ни одна страна мира не в состоянии изменить российский статус Крыма. Об этом РИА Новости заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов. Таким образом он прокомментировал высказывание вице-премьер-министра - министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о помощи Соединенных Штатов Америки в вопросе Крыма.

Ранее украинский чиновник заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США, а также тесные контакты между главами двух государств показали, что Вашингтон начнет играть важную роль в помощи Киеву в вопросах Донбасса и Крыма.

Молохов признался, что заявления киевского вице-премьера больше всего напоминают слова главного героя романа Ильи Ильфа и Евгений Петрова "Двенадцать стульев" Остапа Бендера, которые тот произнес на собрании "Союза меча и орала": "Заграница нам поможет". В связи с этим дипломат подчеркнул, что Киеву давно уже пора уяснить раз и навсегда, что Крым - территория России навсегда.

- Пусть напрасно не уповают на помощь своих заокеанских хозяев, - заключил он.