В Ростове многонациональная сборная переиграла команду администрации города

В Ростове-на-Дону команда администрации города и сборная межнациональных объединений ФК "Ростов многонациональный" померялись силами на футбольном поле гребного канала "Дон". Матч проходил в рамках 272-й годовщины с момента основания донской столицы.

Первую команду сформировали из сотрудников муниципальных учреждений Ростов-на-Дону, во вторую - вошли представители национальных диаспор.

Игра получилась интересной: никто не хотел уступать инициативу, и счет по окончании основного времени был 1:1. Исход футбольного поединка решила серия послематчевых пенальти. Со счетом 4:3 победу одержала команда ФК "Ростов многонациональный".

- Я считаю, что сегодня нет ни победителей, ни проигравших. Победила дружба. Главное, что спорт объединяет нас, и мы сегодня лишний раз в этом убедились. Занимайтесь спортом. Неважно каким. Играйте в футбол, бегайте, катайтесь на велосипеде. И тот, кто занимается спортом, уже победитель, поскольку одержал главную победу- победу над собой. Сегодня город делает все, чтобы как можно больше жителей занимались спортом, и этот курс мы сохраним, - отметил глава администрации города Алексей Логвинено.

Лучшим игрок в составе команды администрации города признан Максим Иванов, в составе сборной "Ростов многонациональный" - Ашот Оганисян. Самым полезным игроком встречи признан вратарь ФК "Ростов многонациональный" Шаген Агаджанян.