Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за отказ от кириллицы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости перехода письменности с кириллицы на латиницу.

Как отмечает издание Страна.ua, он также высказался за присвоение английскому языку статуса второго государственного, назвав его "языком цивилизованного общения". По мнению Данилова, обучать английскому необходимо с детского сада.

Напомним, что 14 июля Конституционный Суд Украины признал соответствующим конституции страны закон "О функционировании украинского языка как государственного". Суд оставил за "мовой" статус единственного государственного языка в стране, фактически дав окончательный "зеленый свет" на вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни.