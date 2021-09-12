Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде. Об этом сообщает BBC на своей официальной странице в Twitter. Певице, которая несколько лет назад выступала в России на фестивале "Дискотека 80-х", было 69 лет. При этом причина смерти не уточняется.

Испанский поп-дуэт Baccara был образован в 1976 году и стал особенным явлением эпохи большого диско 70-80-х. В те годы эту ритмичную и бойкую, самую популярную на тот момент музыку, начинали петь все, кому не лень. Но Baccara, в котором Мария пела с самого первого дня, стали все-таки особенными. Их нельзя было спутать ни с кем, поскольку они сумели соединить испанскую музыку фламенко с бодрыми и глянцевыми ритмами в 120 ударов в минуту.

Уже в 1978 году дуэт записал первый хит - Yes, Sir, I Can Boogie, который возглавил хит-парад Великобритании и стал одним из наиболее популярных треков радиостанций Европы. При этом в песне были и драматургия, и хуковая мелодия, и модный ритм, и изящество интонаций. А солистки не только пели и танцевали, но и по-актерски исполняли хит, в котором были и испанская страсть, и теплота и модность актуального для конца 70-х саунда.

Вскоре вышел и дебютный альбом, который продюсировали недавний лидер группы The Rattles Франк Досталь и не менее известный мастер аранжировок Роль Сойи. А вскоре в хит-парадах Европы появился еще один хит дуэта - Sorry, I" m a Lady - тоже яркий и отменный синтез романтичной испанской музыки и заводного, куражного диско.

Название этой песни вскоре стало мемом (хотя тогда ее такого слова не знали) - при отказе девушек от не устраивающих их в чем-то предложений мужчин или приглашений на танцы, они говорили именно эту фразу.

В 1978 году вышел и второй альбом Baccara - Light My Fire - снова чувственный, огневой, танцевальный! Еще один - Colors - в 1979-м. Оба пользовались успехом, но с потерей популярности стиля диско, исчез из парадов популярности и испанский дуэт. А играть вошедшую в моду уже другую музыку - new wave - девушки не захотели.

С середины 1980-х они выступали уже только в Испании. Но в 90-е постарались вернуться, уже на волне ностальгии и с новым названием - New Baccara. Провели тур по Европе, затем снова распались. А в нулевые решили начать все сначала: в том же составе, и с прежним названием Baccara. Выпустили два сборника ремиксов.

Но с тех пор дуэт выступал в основном только на фестивалях типа "Дискотеки-80", которые теперь проходят в большинстве стран бывшего СССР - Литве, Эстонии, Беларуси и других. А также, например, в Германии и Польше.

Baccara охотно приезжали и в Россию. Причем всегда хотели петь живьем, легко соглашались на интервью. Но прежнего уровня успеха уже не достигали…