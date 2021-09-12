Новости

В Росрыболовстве рассказали о ценах на икру и красную рыбу 13:08
Полиция возбудила дело о краже медалей у теннисистки Весниной 12:53
Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде 12:51
Премьер Беларуси заявил о рекордном внешнеторговом сальдо 12:48
В Подмосковье ранее судимый мужчина избил 9-летнюю девочку 12:28
Лукашенко принимает участие в стратегическом учении "Запад-2021" 11:59
Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 11:28
В Москве 12 сентября установилась июльская погода 11:27
В Свердловской области попрощаются с известной телеведущей 11:25
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне 10:44
В Xiaomi не получали жалоб о блокировке своих смартфонов в Крыму 10:29
Аналитики выяснили, где живут самые экономные нарушители ПДД 09:57
В Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге патриарх отслужит Литургию 09:51
У теннисистки Весниной украли олимпийские медали 09:43
"Нафтогаз" подтвердил закупки более дорогого газа 09:25
Белфорт нокаутировал Холифилда в первом раунде 08:56
Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестирования 08:52
Мурашко: Дистанционный контроль за артериальным давлением внедрят в РФ 08:25
Юрист объяснил, чем опасен договор дарения для пенсионеров 08:07
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом 07:38
WSJ: Афганских летчиков доставят из Узбекистана на военную базу США 07:25
ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов по терактам 11 сентября 06:40
Посол РФ в Кабуле: Талибам сейчас не до церемонии инаугурации 06:11
Салагай: Главный признак алкогольной зависимости - отрицание этого факта 05:04
Трамп прокомментировал свое участие в выборах 2024 года 04:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Как Москва отметит свой День рождения
Как Москва отметит свой День рождения
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 12:51
Рубрика: Культура

Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде

Текст: Александр Алексеев
Солистка легендарной диско-группы Baccara Мария Мендиола умерла в Мадриде. Об этом сообщает BBC на своей официальной странице в Twitter. Певице, которая несколько лет назад выступала в России на фестивале "Дискотека 80-х", было 69 лет. При этом причина смерти не уточняется.

Испанский поп-дуэт Baccara был образован в 1976 году и стал особенным явлением эпохи большого диско 70-80-х. В те годы эту ритмичную и бойкую, самую популярную на тот момент музыку, начинали петь все, кому не лень. Но Baccara, в котором Мария пела с самого первого дня, стали все-таки особенными. Их нельзя было спутать ни с кем, поскольку они сумели соединить испанскую музыку фламенко с бодрыми и глянцевыми ритмами в 120 ударов в минуту.
Metallica выпустила два уникальных альбома к юбилею Black Album

Уже в 1978 году дуэт записал первый хит - Yes, Sir, I Can Boogie, который возглавил хит-парад Великобритании и стал одним из наиболее популярных треков радиостанций Европы. При этом в песне были и драматургия, и хуковая мелодия, и модный ритм, и изящество интонаций. А солистки не только пели и танцевали, но и по-актерски исполняли хит, в котором были и испанская страсть, и теплота и модность актуального для конца 70-х саунда.

Вскоре вышел и дебютный альбом, который продюсировали недавний лидер группы The Rattles Франк Досталь и не менее известный мастер аранжировок Роль Сойи. А вскоре в хит-парадах Европы появился еще один хит дуэта - Sorry, I" m a Lady - тоже яркий и отменный синтез романтичной испанской музыки и заводного, куражного диско.

Название этой песни вскоре стало мемом (хотя тогда ее такого слова не знали) - при отказе девушек от не устраивающих их в чем-то предложений мужчин или приглашений на танцы, они говорили именно эту фразу.

В 1978 году вышел и второй альбом Baccara - Light My Fire - снова чувственный, огневой, танцевальный! Еще один - Colors - в 1979-м. Оба пользовались успехом, но с потерей популярности стиля диско, исчез из парадов популярности и испанский дуэт. А играть вошедшую в моду уже другую музыку - new wave - девушки не захотели.

С середины 1980-х они выступали уже только в Испании. Но в 90-е постарались вернуться, уже на волне ностальгии и с новым названием - New Baccara. Провели тур по Европе, затем снова распались. А в нулевые решили начать все сначала: в том же составе, и с прежним названием Baccara. Выпустили два сборника ремиксов.

Но с тех пор дуэт выступал в основном только на фестивалях типа "Дискотеки-80", которые теперь проходят в большинстве стран бывшего СССР - Литве, Эстонии, Беларуси и других. А также, например, в Германии и Польше.

Baccara охотно приезжали и в Россию. Причем всегда хотели петь живьем, легко соглашались на интервью. Но прежнего уровня успеха уже не достигали…

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео

Главное сегодня

Стало известно о содержании документа ФБР о терактах 11 сентября
Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне
Войска РФ получат в 2021 году более 240 современных и модернизированных танков
Роспотребнадзор не получал жалоб о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
В Китае выявили новый очаг заражения коронавирусом
Михаил Пиотровский: На власть надо влиять, а искусство - понимать
Можно ли научить молодежь любить книги