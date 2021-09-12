Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы

Наиболее активно россияне, предпочитающие отдых в пределах страны, покупают путевки на новогодние праздники в Красную поляну, туры по Золотому кольцу, в Подмосковье и Санкт-Петербург, рассказали представители туротрасли.

По данным Level.Travel, средний чек на новогодние поездки по стране сейчас составляет 28 тысяч рублей и 41% туристов предпочитают бронировать отдых именно в России. Минимальная стоимость тура для двоих с перелетом и проживанием в доме отдыха на восемь дней составляет 27 тысяч рублей.

Как рассказал гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, отметил, что Красная Поляна остается самым популярным горнолыжным курортом в стране, но туристов могут смущать ограничения из-за коронавируса - в Краснодарский край можно приехать только имея прививку.

По его словам, многие туристы предпочитают пансионаты в Подмосковье, а также экскурсии по Золотому Кольцу, Санкт-Петербург и Великий Устюг. Москва же потеряла популярность - из-за ограничений и отмены массовых мероприятий. В целом сейчас бронирований не очень много, туристы хотят максимально приблизить время покупки к выезду.

Как добавил Ромашкин в беседе с РИА Новости, большинство туристов выбирают короткие поездки на три-четыре дня, и большинство из них предпочитают выезды в начале января.

"Сегодня туристы в большинстве своем хотят встречать Новый год дома, с детьми, возле елки. Если десять лет назад туристы пятьдесят на пятьдесят делились на тех, кто заезжал 30-31 декабря, а вторая волна шла 3-4 января. Сейчас же 75% заезжает после Нового года", - сказал он.