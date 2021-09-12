Новости

Умер легендарный музыкант Майкл Чепмен 20:30
Губернатор Приангарья: Все пассажиры L-410 живы 20:21
Названа дата премьеры фильма про чернокожую русалочку от Disney 20:20
Талибы разрешили девушкам учиться в университетах отдельно от юношей 20:07
Спасатели обнаружили место крушения L-410 в Иркутской области 20:06
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о непогоде 19:45
Приоритетной версией крушения L-410 в Приангарье назван отказ техники 19:41
Воробьев открыл участок велодороги Москва-Петербург 19:30
Источник: Судан хочет получить от РФ помощь за аренду военно-морской базы 19:23
Бастрыкин поручил проверить основания для задержания россиянина в Праге 19:04
Туктамышева пришла в восторг от прыжков Трусовой 18:58
Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию по ходу Гран-при Италии 18:30
Трусова исполнила пять четверных прыжков на контрольных прокатах 18:17
Путин приедет в Минск в середине октября 17:11
Обнародованы последние данные об уязвимости детей перед "дельта"-штаммом 16:59
ЦСКА ушел от поражения в матче против "Арсенала" 16:04
Посольство РФ: В аэропорту Праги задержали россиянина 15:46
Москву со вторника ждет резкое похолодание 15:42
Путин приедет на военные учения "Запад-2021" 15:21
Эпидемиолог рассказал, когда россияне смогут снять маски 15:11
Путин вспомнил про сломанный на тренировке нос 15:05
В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за смерчей над морем 14:29
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде 14:21
Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд 14:19
Секретарь СНБО Украины Данилов выступил за отказ от кириллицы 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В Банке России дали советы по выбору кредитной программы
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
В России запустили приложение "Госуслуги.Авто"
12.09.2021 20:07
Рубрика: В мире

Талибы разрешили девушкам учиться в университетах отдельно от юношей

Текст: Марина Алешина

Афганские женщины смогут продолжить учебу в университетах, но отдельно от мужчин. Об этом в воскресенье, 12 сентября, на пресс-конференции объявил новый министр высшего образования в правительстве "Талибана" (группировка запрещена в РФ как террористическая) Абдул Баки Хаккани, которого цитирует Associated Press. Он также заявил, что исламская одежда для студенток будет обязательной, правда, не уточнив, придется ли им полностью закрывать лицо.

Лавров: Разговаривать с талибами придется всем

Агентство напоминает, что Хаккани изложил новую образовательную политику через несколько дней после того, как талибы сформировали правительство, состоящее исключительно из мужчин. В субботу они подняли свой флаг над президентским дворцом, сигнализируя о начале работы нового кабинета. Хаккани объявил, что талибы не хотят переводить стрелки часов на 20 лет назад. "Мы будем строить на той основе, что существует сегодня", - сказал он. Однако студенток ждут ограничения, включая обязательный дресс-код. По его словам, хиджабы будут обязательными. Но ограничится ли дело одними платками или девушкам придется носить покрывала для лица, пока не ясно.

Кроме того, гендерная сегрегация в стенах вузов усилится. "Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе... Мы не допустим совместного обучения", - сообщил министр. Также будут пересмотрены учебные программы, чтобы сделать выпускников афганских вузов "конкурентоспособными" в регионе и во всем мире. Как известно, во время предыдущего пребывания у власти талибы запретили музыку и искусство.

AP отмечает, что до недавнего времени мужчины и женщины учились в университетах Афганистана бок о бок, студенткам не надо было соблюдать дресс-код. Однако подавляющее большинство девушек предпочли носить платки в соответствии с традицией. Зато в начальных и средних школах мальчиков и девочек обучали раздельно еще до прихода талибов к власти. Старшеклассницы носили туники до колен и белые платки, а джинсы, макияж и украшения были запрещены.

В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане

Главное сегодня

Жесткая посадка самолета в Иркутской области
Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"
Памфилова: У нас будет общая позиция с Минпросвещения по дате выборов
Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде
МАГАТЭ и Тегеран договорились продолжать контакты по ядерной сделке
В Венеции для туристов введут платные турникеты
КНДР показала на параде "коронавирусные войска"