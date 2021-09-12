Талибы разрешили девушкам учиться в университетах отдельно от юношей

Афганские женщины смогут продолжить учебу в университетах, но отдельно от мужчин. Об этом в воскресенье, 12 сентября, на пресс-конференции объявил новый министр высшего образования в правительстве "Талибана" (группировка запрещена в РФ как террористическая) Абдул Баки Хаккани, которого цитирует Associated Press. Он также заявил, что исламская одежда для студенток будет обязательной, правда, не уточнив, придется ли им полностью закрывать лицо.

Агентство напоминает, что Хаккани изложил новую образовательную политику через несколько дней после того, как талибы сформировали правительство, состоящее исключительно из мужчин. В субботу они подняли свой флаг над президентским дворцом, сигнализируя о начале работы нового кабинета. Хаккани объявил, что талибы не хотят переводить стрелки часов на 20 лет назад. "Мы будем строить на той основе, что существует сегодня", - сказал он. Однако студенток ждут ограничения, включая обязательный дресс-код. По его словам, хиджабы будут обязательными. Но ограничится ли дело одними платками или девушкам придется носить покрывала для лица, пока не ясно.

Кроме того, гендерная сегрегация в стенах вузов усилится. "Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе... Мы не допустим совместного обучения", - сообщил министр. Также будут пересмотрены учебные программы, чтобы сделать выпускников афганских вузов "конкурентоспособными" в регионе и во всем мире. Как известно, во время предыдущего пребывания у власти талибы запретили музыку и искусство.

AP отмечает, что до недавнего времени мужчины и женщины учились в университетах Афганистана бок о бок, студенткам не надо было соблюдать дресс-код. Однако подавляющее большинство девушек предпочли носить платки в соответствии с традицией. Зато в начальных и средних школах мальчиков и девочек обучали раздельно еще до прихода талибов к власти. Старшеклассницы носили туники до колен и белые платки, а джинсы, макияж и украшения были запрещены.