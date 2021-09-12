В итальянском Римини выходец из Сомали ранил ножом пять человек

В крупнейшем на адриатическом побережье итальянском курорте Римини полиция задержала мужчину, который ранил ножом пять человек.

Инцидент произошел в городском автобусе, где две женщины-контроллера попытались проверить билеты у выходца из Сомали. На требование предоставить документ он ответил агрессией и ранил обеих женщин ножом. Удары пришлись в шею и плечо. Кроме них, в автобусе пострадали еще трое пассажиров, в том числе ребенок.

После того, как автобус остановился, злоумышленник бросился бежать. Он попытался захватить автомобиль, но после неудачи скрылся. Полиции потребовалось немногим более часа, чтобы его задержать, передает РИА Новости.