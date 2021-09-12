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12.09.2021 15:12
Рубрика: В мире

В Перу скончался основатель группировки "Сендеро луминосо"

Текст: Дмитрий Кулемякин

Основатель леворадикальной террористической организации "Сендеро луминосо" Абимаэль Гусман скончался с одной из тюрем Перу. Об этом сообщила перуанская газета El Comercio.

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По ее данным, 86-летний политик умер в субботу утром в тюрьме особо строгого режима, которая расположена на территории базы ВМС в городе Кальяо, недалеко от Лимы. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Гусман основал "Сендеро луминосо" в 1970 году в качестве коммунистической организации, которая позже перешла к вооруженной борьбе. С 1980 года группировка начала активную террористическую деятельность, в результате которой погибли не менее 55 тыс. человек. В 1992 году Гусман был арестован в результате спецоперации перуанских правоохранительных органов и приговорен к пожизненному заключению. После его ареста активность организации начала снижаться.

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