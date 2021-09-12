В России отмечают День танкиста

Сегодня, во второе воскресенье сентября, в России традиционно отмечают День танкиста.

В этом году празднику исполняется 75 лет. Учрежден он был указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года в ознаменование большого вклада бронетанковых и механизированных войск и танкостроителей в Победу.

Впервые День танкиста отметили 8 сентября 1946 года. Тогда на Красной площади был проведен парад Кантемировской танковой дивизии. По площади прошли легендарные машины: Т-34, СУ-76, СУ-100, СУ-152. Также были представлены новинки, не успевшие принять участие в войне, такие как ЗСУ-37 и тяжелый ИС-3 В других крупных городах СССР праздник отмечался салютом и движением танковых колонн по главным улицам.

С 1947 до 1980 года праздник отмечался 11 сентября, в день окончания Восточно-Карпатской операции. Основную роль в нанесении решающего удара в ней сыграли именно танковые войска. А с 1 октября 1980 года праздник начали отмечать во второе воскресенье сентября.

День танкиста очень ярко прошел в минувшую субботу в 4-й Гвардейской танковой Кантемировской дивизии. Так уж совпало, что отмечали именно в ту дату, которая и была изначально утверждена Днем танкистов - 11 сентября.

Гвардейская Кантемировская дивизия входит в Западный военный округ и, по сути, является главной ударной силой 1-й Гвардейской танковой армии. Сформирована армия была 30 января 1943 года и со временем стала самым грозным танковым соединением в мире. После окончания Великой Отечественной осталась нести службу на территории Германии в составе ГСВГ, а затем в Западной группе войск. После вывода наших вооруженных сил из Германии армия как-то тихо самоликвидировалась.

Однако 1 февраля 2016 года Министерство обороны России официально сообщило о воссоздании Первой гвардейской танковой армии, которая была включена в состав Западного военного округа. В нее вошли Кантемировская танковая и Таманская мотострелковая дивизии, а также ряд других соединений и частей ЗВО. Сегодня это единственная танковая армия в мире.

День танкиста в Кантемировской дивизии прошел феерически. Очень жаль, что не было представителей центральных СМИ, Единственными оказались корреспонденты "Российской газеты". После традиционных поздравительных речей и награждения лучших танкистов дивизии начался сам праздник. Непрерывная стрельба шла почти час. И этому было объяснение.

В танковой дивизии большое внимание в боевой подготовке уделяется мотострелковым подразделениям и разведке. Кстати, разведбат танковой дивизии - один из лучших в Вооруженных силах России. На территории дивизии нашли место, где мотострелки и разведчики к восторгу всех зрителей смогли в полной мере показать свою профессиональную подготовку.

Затем новый комдив - гвардии полковник Евгений Журавлев лично провел экскурсию, в которой показал, чем вооружена дивизия и на что стоит обратить внимание особенно. При этом комдива сопровождали не только VIP-персоны, но и все, кому это было интересно, даже дети. И никого не отгоняли от свиты командира.

Затем была реконструкция освобождения Наро-Фоминска в 1941 году. На специально выделенной площадке развернулась настоящая битва. Увы, не удалось сохранить на ходу Т-34/76, которые тогда воевали под Москвой. Зато, благодаря министру обороны Сергею Шойгу, у нас есть целое подразделение танков Т-34/85, и оно в составе Кантемировской дивизии. Именно эти танки Великой Отечественной и "разгромили" немцев в исторической реконструкции, прошедшей на территории дивизии 11 сентября - в 75-ю годовщину Дня танкистов в нашей стране.

Стоит отметить, что в празднике активно участвовали казачьи подразделения Подмосковья. Вроде Москва далека от Дона и Кубани, но казаки в регионе есть, и они очень активны. По договоренности с Минобороны парни, считающие себя казаками, призываются в Кантемировскую дивизию на приоритетных условиях. В танковой дивизии одна из самых ее лучших частей почти полностью укомплектована казаками. И командование дивизии такой комплектацией очень даже довольно.

А накануне, 10 сентября, на территории 38-го НИИИ бронетанкового вооружения и техники, наконец-то, отметили свой 90-летний юбилей, приурочив его ко Дню танкиста. Отмечать собирались ровно два месяца назад, но из-за вспышки коронавирусной инфекции торжества перенесли на сентябрь. И опять из всех центральных СМИ на этом празднике были только корреспонденты "Российской газеты".

Вспомним, пусть и кратко, историю легендарного, во многом уникального центра отечественной бронетанковой науки, известного среди танкистов под коротким именем Полигон - с большой буквы.

В 1931 году всего 23 человека начали создавать этот Полигон под Москвой в районе станции Кубинка Белорусской железной дороги прямо рядом с Минским шоссе. Его основная задача заключалась в проведении испытаний боевых и вспомогательных машин, определения их пригодности для использования в Красной Армии.

И уже в 1931 году здесь, одновременно со строительством инфраструктуры Полигона, были испытаны: первый серийный советский танк МС-I, английский танк "Виккерс-Е", бронеавтомобиль Д-8, автомобили "Форд", ЯГ-10, НАМИ-2, мотоцикл "Харлей-Дэвидсон", тракторы "Сталинец-2", "Сталинец-3", "Коммунар", "Павези", "Катерпиллер".

К началу 1970-х годов возникла необходимость развертывания комплексных научно-исследовательских и испытательных работ по оценке боевой эффективности образцов бронетехники и обоснования основных направлений их развития на 10-летние периоды. Для решения этих задач в 1972 году на базе 22-го НИИ БТ Полигона был создан 38-й Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники (38 НИИИ БТТ).

В 1986 году наименование института "38 Научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники" было изменено на "38 Научно-исследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и техники" (38 НИИИ БТВТ).

К концу 1980-х годов в Вооруженные Силы СССР поступило около 20 тысяч современных танков, которые по техническому уровню превосходили все западные образцы. Отечественные танки имели ряд преимуществ: низкий силуэт и меньшую массу, управляемое вооружение, автомат заряжания, дистанционный подрыв осколочно-фугасных снарядов, а также простоту в освоении и надежность в эксплуатации.

В праздновании Дня танкиста в 38-м НИИИ БТВТ приняли участие представители Минобороны, военных НИИ и вузов, руководители и главные конструкторы предприятий, выпускающих бронетехнику, и конечно же ветераны института.

Поздравить танкистов, собравшихся в Кубинке по случаю праздника, решили и летчики пилотажной группы "Стрижи", базирующейся на расположенном неподалеку аэродроме. Они несколько раз прошли над территорией НИИИ и музея бронетанковой техники на малой высоте, продемонстрировав фигуры высшего пилотажа. Присутствовавшие на празднике был в восторге.

Затем рядом с корпусом "А" - штабным, по сути, корпусом 38-го НИИИ БТВТ, была заложена Аллея памяти героям-танкистам и танкистам-испытателям. После этого состоялась торжественная передача институту нескольких картин, написанных мастерами Студии военных художников имени Митрофана Борисовича Грекова. На одной из них изображен исторический момент - доклад руководства 38-го НИИИ БТВТ заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко о начале испытаний танка Т-14 "Армата" в Кубинке.

Интересно, что по одной из картин, изображавших преодоление водной преграды во время испытания бронетехники, генерал-майор Виктор Лизвинский - заместитель главкома Сухопутных войск - сделал замечание по порядку расположения техники на картине, не соответствующей тому, что положено в этом случае. Это было сделано в шутливой форме. Но свидетельствовало о том, что замглавкома прекрасно знает, как весьма ответственные и сложные испытания бронетехники на воде требуется проводить, чтобы исключить всевозможные ЧП.

Боевая мощь танковых войск повышается за счет применения средств автоматизации, новейших систем управления огнем и других современных технологических разработок. В основе их могущества - современная техника, позволяющая эффективно выполнять самые сложные задачи днем и ночью, в любой обстановке. Но главное богатство танковых войск - люди, их высоких профессионализм, стойкость и мужество.

Современные разработки испытывают здесь же - в НИИИ БТВТ в Кубинке. В настоящий момент на Полигоне активно обкатывают новейшую технику на платформе "Армата": танк Т-14, БРЭМ Т-16, о которой мы рассказывали ранее, и тяжелую БМП Т-15, подробный материал о которой будет опубликован в ближайшее время. Также на полигоне можно встретить новейшие машины на платформах "Бумеранг" и "Курганец", Т-72 и Т-80 с комплексами активной защиты, новейший двухзвенный ДТ-БТР и другую перспективную технику.