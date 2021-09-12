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12.09.2021 09:42
Рубрика: Общество

Владимир Познер вновь назван лучшим интервьюером

Текст: Сусанна Альперина
Вчера вечером в Сочи прошла Торжественная церемония награждения победителей Национальной Премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-Мультимедиа".
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Это - новая профессиональная отечественная премия, объединяющая все направления - как традиционные СМИ, так и новейшие медиаформаты. Ее организаторы - Академия Российского телевидения (АРТ) совместно с Союзом журналистов России.

Фото: twitter@vuran_vuran
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В Экспертный совет "ТЭФИ-Мультимедиа" вошли 25 профессионалов медиаиндустрии: известные журналисты, теле - и радиоведущие, члены АРТ и Союза журналистов России, признанные специалисты в различных областях медиа-мира. Лауреатам были вручены фирменные призы в 25 номинациях. Выбрать лучших было непросто - на конкурс поступило более 1200 работ. В лонг-лист вошли 898 работ из 78 регионов страны. Среди тех, кто вышел в финал - участники из таких городов, как - Благовещенск, Выкса, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Кемерово, Киров, Коркино, Краснодар, Липецк, Миасс, Москва, Новая Усмань, Новосибирск, Новый Уренгой, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт- Петербург, Смоленск, Ставрополь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Челябинск и других.Наибольшее количество работ поступило от участников новых медиа - блогеров и авторов проектов разных интернет-платформ.

Познакомимся поближе с лауреатами. В категории "Телевидение" - несколько номинаций. В первой из них - "Информационный сюжет" победил "Дети спасают больницу", сделанный для программы "Активная среда" Общественного телевидения России. Во второй - "Ведущий информационной программы" - Иван Базанов из программы "Новости" телеканала "Москва 24". В третьей - "Репортер" - Алексей Поляков. Он снял для НТВ программу "Последний живой участник "трофейного батальона" рассказал, как пережил две войны". Четвертая номинация - "Интервьюер" выделила телеведущего, которого представлять не нужно. "Познер. Интервью с Юрием Ростом" - программы вышла на Первом канале. Пятая номинация - "Социальная акция" - проект телеканала НТВ "Ты Супер! 60+". В номинации "Документальный фильм" эксперты выделили "COVID-19. Невыжившие" из Цикла "Эпидемия с Антоном Красовским". Лента сделана для RT. В номинации "Ток-шоу" награду вручили проекту "Хочу и буду" Телеканала "78", город Санкт-Петербург.

Также были вручены призы в категориях "Радио", "Печать". Во второй особо приятно выделить награду изданию, с которым давно и плодотворно сотрудничает "РГ". В номинации "Социальная акция" выиграл Конкурс ледовых открыток "Чудеса на льду" памяти ледового художника Валерия Мельникова. Это - "Издательский дом", "Амурская правда" из города Благовещенска.

В категории "Digital" тоже отмечены наши добрые друзья и партнеры. Так, в номинации "Интервьюер" наградили Андрея Ванденко за проект "20 вопросов Владимиру Путину", сделанный для информационного агентства ТАСС. А в номинации "Репортер" / "Специальный корреспондент" - лауреат - Александра Ли за проект "Ядовитый океан" информационного портала Life.ru.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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В номинации "Социальная акция" победил спецпроект "Домашнее насилие", сайта "Москва 24". лучшим документальным фильмом признан проект Start, о котором писала "РГ", "Крепость. История Российского кризиса". Авторский проект "Теона Контридзе. О любви, музыке и Грузии" на YouTube-канал "Историс - Откройте, Давид!" назван лучшим в номинации "Авторская программа". И в номинации "Видеоблог" на первое место вышел YouTube-канал "#ещенепознер", "Эдуард Артемьев: "Картины мастеров", город Санкт-Петербург.

Также на премии "ТЭФИ-Мультимедиа" вручили награды в специальных номинациях. Первая из них - "Наука и жизнь" - посвящена Году науки и технологий в Российской Федерации. Лауреат в ней - спецроект "Леонов, твой выход!" (ТАСС). "Гагарин life" - спецноминация, посвященная 60-летию первого полета Юрия Гагарина. В ней отмечен проект НТВ "Космос. Путь на старт".

Полный список лауреатов премии можно посмотреть на сайте Премии "ТЭФИ-Мультимедиа": http://mmedia.tefi.ru и сайте Фонда "Академия Российского телевидения": http://tefi.ru.

Кстати

В рамках финальных мероприятий премии "ТЭФИ-Мультимедиа" Академия Российского телевидения организовала образовательную программу - семинары: "Журналист нашего времени: как стать незаменимым в любой редакции", который провела заместитель руководителя редакции tass.ru Екатерина Захарова; "Информационная война. Цифровое будущее, цифровая безопасность России" - заместитель директора дирекции информационного вещания на английском языке телеканала RT Алексей Кузнецов. Прошла и творческая встреча с журналистом, редакционным директором Forbes Николаем Усковым.

Круглый стол - "Диалог между властью и обществом: в чём роль СМИ?" провела Оксана Пушкина - журналист, депутат Государственной Думы 7-го созыва, заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Среди участников круглого стола: Александр Акопов, Павел Гусев, Мария Захарова, Владимир Соловьев и другие.

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