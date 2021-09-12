Владимир Путин открыл мемориал "Князь Александр Невский с дружиной"

В субботу президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса "Князь Александр Невский с дружиной" в Псковской области.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. Скульптурная композиция состоит из фигур князя и витязей, над которыми развеваются хоругвь и два стяга с ликами святых. Землям рядом с монументом планируется придать статус поля ратной славы.

"Здесь, на Чудском озере, князь Александр Невский со своей дружиной разгромил иноземных захватчиков, отстояли Новгород и Псков, а по сути - всю Древнюю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России", - подчеркнул президент.

Александра Невского чтут как правителя, всем сердцем радевшего за Отечество, как талантливого полководца и дипломата и, безусловно, как хранителя веры и традиций, сказал он. В тот период истории угроза утраты государственности могла стать трагической реальностью и Александр Невский со своими ратниками встал на борьбу за последний рубеж Отечества.

"Они сокрушили шведов на Неве, выбили оккупантов из Копорья и одержали победу на Чудском озере. Эта победа стала решающей, остановила наступление врагов и показала всем - на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена и есть люди на земле русской, готовые, не щадя себя, за нее бороться", - отметил Владимир Путин.

Открытие мемориала на берегу Чудского озера стало одним из центральных событий празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского

Александру Невскому было тогда чуть больше 20 лет, юными были и его воины. Их портреты, конечно же, не сохранились, поэтому образы собирательные - так, в мемориале увековечены и десантники легендарной 6-й роты. Жизненный путь князя был путем выбора, который он всегда делал во имя родной Руси. Александр Невский совершил подвиги не только как воин, но и как искусный дипломат и мудрый политик, и сделал все, чтобы сохранить и продолжить традицию древнерусской государственности. Его наследием стало созданное потомками сильное, централизованное Российское государство, где народ осознал себя единым целым, а его подвиги остаются нравственной и духовной опорой, примером всепобеждающего патриотизма, заявил президент.

"Несмотря на разделяющие нас столетия, образ Александра Невского воспринимается как близкий и понятный, сопровождает и хранит Россию, поддерживает, вдохновляет наш народ и в судьбоносные периоды испытаний, и в мирное время и, уверен, навсегда, на века останется великим примером служения Отечеству", - заключил Владимир Путин.

Освещение мемориала провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.