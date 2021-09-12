Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города

Объединяющим центром страны назвал Москву президент, поздравляя жителей столицы с Днем города. Владимир Путин также высоко оценил работу мэра и его команды по развитию мегаполиса.

"Этот праздник, как и сама наша прекрасная столица, объединяет миллионы граждан России - всех, кто любит Москву", - заявил Владимир Путин на мероприятии в концертном зале "Зарядье". Уже второй год свой праздник столица отмечает в непростых условиях эпидемии. "Именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием", - оценил президент, отметив большую заслугу мэра Сергея Собянина, который "не боится брать на себя ответственность при принятии, к сожалению, не всегда популярных, но необходимых решений", а также всей управленческой команды столицы. "Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны. И в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни - в любые времена Россия и ее столица неразрывны", - заключил Путин.

Президент провел отдельную встречу с Собяниным. Москва - это огромная, мирового масштаба агломерация, которая при этом демонстрирует очень хорошие показатели развития, сказал он и спросил, как удается преодолевать последствия пандемии. Ограничения получилось сделать минимальными, пояснил мэр. "Если бы мы вот так взяли и на два года закрыли экономику, мы бы получили совершенно другую картину", - сказал Собянин. "Сейчас экономика страны в целом в основном восстановилась. Как в Москве с этим?" - поинтересовался Путин. Оказалось, экономика города даже превзошла докризисный уровень 2019 года - от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. При этом значительно уменьшилась безработица, практически выйдя на докризисный уровень. Единственная отрасль, которая пока еще в минусе, - это услуги, но всего примерно процентов на 5 ниже, чем было в 2019 году.

Благодаря решениям по льготной ипотеке и сигналам в рамках нацпроектов строительство жилья в целом в этом году будет рекордное за всю историю Москвы, полагает Собянин. "У нас в целом по стране может быть рекорд", - заметил президент. "Но для Москвы, если мы в предыдущие годы в среднем вводили около 3 млн кв. метров, то в этом году приблизимся к 6-миллионной отметке", - сообщил мэр.

Как только стройка растет, возникает другая проблема - социальной инфраструктуры и транспорта, продолжил Путин. Но в столице она успешно решается. Так, например, до конца года число открытых за последнее время станций метро дойдет до 100.