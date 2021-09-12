Владимир Путин призвал к развитию спорта

Российские спортсмены достойно выступили на Играх в Японии, оценил президент. Владимир Путин поручил принять Концепцию развития детско-юношеского спорта, чтобы вовлечь ребят в занятия с самых ранних лет. В пятницу президент провел в формате видеоконференции заседание Совета по развитию физкультуры и спорта, а в субботу лично вручил в Кремле награды чемпионам Игр в Токио.

"Путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером, во многом определяют выбор молодых людей в пользу здорового, активного образа жизни", - заявил Путин на заседании Совета. "Безусловно, наши спортсмены - молодцы. И, чтобы они уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства", - сказал он. "Нужны новые, современные решения на всех уровнях - от детских секций и клубов до национальных сборных", - объявил президент, напомнив о поручении принять меры по совершенствованию системы управления спортом высших достижений. Правительство этим вплотную занимается, и нужно максимально быстро провести эту работу.

"Важно сделать следующий шаг: серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта", - продолжил Путин. Надо использовать уникальное географическое положение России - к соревнованиям в любой точке земного шара отечественные атлеты могут готовиться в "родных стенах". Предполагается организовать федеральный тренировочный центр на Дальнем Востоке, объявил президент, заверив, что государство поддержит инициативы создания объектов для новых олимпийских видов спорта.

Члены Совета обсудили доступность массового спорта с раннего возраста. Весной был принят закон о гармонизации законодательств в сфере образования и физкультуры и спорта - это позволит объединить стандарты спортподготовки и программы дополнительного образования, вернуть тренерам высокий статус педагога. Закон вступит в силу с 2023 года. Но план мероприятий от федерального до муниципального уровня нужен уже в этом году, подчеркнул президент. "Одновременно должна быть принята и Концепция развития детско-юношеского спорта", - продолжил Путин. "Главная задача - самое широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации", - уточнил он и попросил правительство обеспечить дополнительные меры поддержки Концепции. Свои программы нужно подготовить и регионам. Школы должны быть оснащены для спортивных занятий, а до конца года в профильные госпрограммы предстоит включить строительство и содержание комплексных спортивных объектов в шаговой доступности.

Отдельная межведомственная программа нужна для плавания. Бассейны в советское время рассматривали чуть ли не как роскошь, вспомнил Путин. "Но плавание - это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья", - сказал он и объявил, что финансирование программы по обучению детей плаванию начнется с 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях.

Надо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем двух процентов в общем объеме расходов

К 2024 году надо довести уровень бюджетного финансирования спорта до не менее чем двух процентов в общем объеме расходов, обратился к регионам Путин. Эти средства должны идти преимущественно на массовый спорт. Следует установить и порядок распределения отчислений от ставок букмекерских контор и тотализаторов, которые надо направить на детско-юношеский спорт, указал он.

Спортивную тему президент продолжил в субботу, вручив в Кремле награды золотым медалистам Олимпиады в Токио. Ордена Дружбы на церемонии удостоилась и гимнастка Дина Аверина, взявшая "серебро". А полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" стал почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. "Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно", - оценил Путин. Вся страна понимает, как это было сложно: огромная физическая, эмоциональная нагрузка, жесткие требования, вынужденные, но необходимые ограничения, связанные с эпидемией. Вспомнил президент и далекие от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и ее команды. "Те, кто сегодня собрался в этом зале, внесли в этот успех вклад высшей пробы. Во всех смыслах "золотые" чемпионы, вы главные герои и гордость России", - заявил Путин. "Олимпиада в Токио убедительно подтвердила ваше безусловное мировое лидерство и в то же время преемственность лучших отечественных традиций воспитания чемпионов", - считает он. Среди значимых итогов Игр Путин назвал выступления мастеров синхронного плавания, где у России абсолютное лидерство, как и в спортивной борьбе, отметил заслуги фехтовальщиков, блестящие победы в пулевой стрельбе, плавании, тхэквондо, теннисе и боксе. Сборная по легкой атлетике последние годы переживает сложный период, но президент убежден, что он скоро закончится и российские представители этого вида спорта снова триумфально вернутся в лидеры, как и сборные по спортивной гимнастике.

"Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось - мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и - надеюсь, уверен - будет в будущем", - заявил Путин. Президент призвал отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться справедливого судейства и прозрачности судейского процесса, заметив, что это касается не только художественной гимнастики.