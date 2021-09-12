Володин: Лидерам ЕС стоит обратить внимание на заявления Зеленского о войне

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны с Россией крайне опасны для стран Европы. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее президент Украины назвал возможной полномасштабную войну с Россией, а также заявил, что украинцы и россияне стали врагами, и между народами - пропасть. Он назвал это ошибкой именно РФ. Зеленский говорил об этом на форуме YES Brainstorming в Киеве.

"Понимает ли руководство европейских стран, что подобные заявления Зеленского крайне опасны для их народов? - отметил Володин. - Лидерам Евросоюза необходимо обратить внимание на происходящее в Украине. Если они не хотят, чтобы европейцы оказались втянуты в полномасштабную войну".

По его словам, высказывания Зеленского о пропасти между жителями двух стран говорит о его нежелании налаживать нормальные отношения. Ведь русские и украинцы - "один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", подчеркнул парламентарий. Страны объединяют общие история, культура, вера, русский язык, который по-прежнему используется на Украине в обиходе.

В целом заявления вызывают удивление и показывают, что такой президент только усугубит положение на Украине, считает Володин.