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12.09.2021 14:15
Рубрика: В мире

Вооруженные силы Колумбии конфисковали почти 2,5 тонны кокаина

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представители Вооруженных сил Колумбии вместе с коллегами из США и Панамы провели спецоперацию, в результате которой им удалось конфисковать почти 2,5 тонны кокаина. Об этом сообщил президент южноамериканской страны Иван Дуке.

Фото: REUTERS
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"По итогам совместной операции наших Вооруженных сил и подразделений из США и Панамы удалось конфисковать 2 407 кг гидрохлорида кокаина на сумму более 81 млн долларов", - написал Дуке на своей странице в Twitter. Президент уточнил, что операция прошла недалеко от колумбийского острова Сан-Андрес в Карибском море.

По данным газеты El Tiempo, колумбийские военные задержали пятерых человек, в том числе одного иностранца, которые находились на лодке с наркотиками. Судно направлялось в страны Центральной Америки.

Газета также отмечает, что в текущем году представители колумбийских ВМС конфисковали более 208 тонн кокаина и более 50 тонн марихуаны.

В мире Южная Америка Колумбия

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