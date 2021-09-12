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12.09.2021 01:00
Рубрика: Общество

Врач рассказала, какие анализы нужно сдать, чтобы начать быстро худеть

Текст: Ольга Игнатова
Лишний вес может иметь много причин, однако чаще всего встречаются две из них.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первая: человек потребляет больше калорий, чем тратит. Стоит отказаться от сладкого и мучного и увеличить физическую нагрузку, и вес начнет опускаться. Здесь главное настроиться на долгосрочную программу, которая должна стать образом жизни.

Фото: iStock
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Вторая причина - наличие заболеваний: сбоев в обмене веществ и гормональных расстройств различного спектра. "И как бы не хотелось найти "волшебную таблетку" для похудения, любое вмешательство следует проводить по рекомендации и под наблюдением эндокринолога", - подчеркивает врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова.

Какие анализы следует сдать, чтобы понять, что есть проблемы со здоровьем? Главные анализы при появлении лишнего веса - на уровень гормонов ТТГ и Т4. "При нарушении в их работе изменяется обмен веществ, поэтому набрать вес становится проще. Анализ на уровень этих гормонов даст представление о функции щитовидной железы", - рассказывает Анна Сафонова.

По словам доктора, нужно проверить и уровень гормона стресса. Кортизол принимает участие в углеводном, жировом, белковом обменах, а также играет решающую роль в развитии стресса. "Гормональной терапии в этом случае не существует - человек должен коренным образом изменить образ жизни", - советует доктор.

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Оценить важные показатели обмена веществ тоже нужно. "Сдать глюкозу, гликозилированный гемоглобин, липидограмму и общий белок, чтобы посмотреть, как можно скорректировать свое питание в сторону оздоровления организма. Но во всех случаях, пытаясь отрегулировать вес, не следует начинать с самолечения, с гормонами и обменом веществ не шутят. Сначала - сдача анализов и консультация со специалистом", - констатирует врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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