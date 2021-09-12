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Рубрика: В мире

WSJ: Афганских летчиков доставят из Узбекистана на военную базу США

США достигли соглашения с Узбекистаном, в рамках которого группу прибывших в эту страну летчиков афганских ВВС вместе с их семьями перебросят на американскую военную базу. Такую информацию распространила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Фото: EPA
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Как отмечается, речь идет о пилотах, которые после прихода к власти движения "Талибан" (запрещено в России) бежали вместе с родными в Узбекистан на военных самолетах и вертолетах. Талибы пытались добиться выдачи этих людей, пишет РИА Новости. Ожидается, 585 афганских летчиков, членов экипажей и их родственников вылетят на военную базу США в Дохе.

В Узбекистане также находятся 46 военных самолетов и вертолетов, которые прибыли ранее из Афганистана. "Талибан" призывает вернуть их. Представитель талибов Сухейль Шахин также ранее заявлял о необходимости возвращения в страну и пилотов. По его словам, Афганистан в них нуждается.

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