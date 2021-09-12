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12.09.2021 11:51
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Санкт-Петербург 1597
  • 2 Москва 1592
  • 3 Московская область 718
  • 4 Свердловская область 506
  • 5 Ростовская область 472
  • 6 Самарская область 470
  • 7 Воронежская область 468
  • 8 Пермский край 445
  • 9 Нижегородская область 424
  • 10 Омская область 372
  • 11 Иркутская область 372
  • 12 Челябинская область 366
  • 13 Ставропольский край 355
  • 14 Красноярский край 353
  • 15 Волгоградская область 347
  • 16 Оренбургская область 336
  • 17 Республика Башкортостан 306
  • 18 Хабаровский край 299
  • 19 Ульяновская область 280
  • 20 Астраханская область 277
  • 21 Архангельская область 257
  • 22 Саратовская область 245
  • 23 Алтайский край 236
  • 24 Краснодарский край 235
  • 25 Республика Крым 230
  • 26 Пензенская область 228
  • 27 Тюменская область 227
  • 28 Удмуртская Республика 224
  • 29 Вологодская область 223
  • 30 Приморский край 222
  • 31 Республика Коми 218
  • 32 Тверская область 200
  • 33 Липецкая область 195
  • 34 Калининградская область 190
  • 35 Ярославская область 186
  • 36 Ленинградская область 183
  • 37 Курская область 172
  • 38 Новосибирская область 171
  • 39 Кемеровская область 167
  • 40 Забайкальский край 165
  • 41 Владимирская область 161
  • 42 Республика Саха (Якутия) 158
  • 43 Брянская область 153
  • 44 Белгородская область 149
  • 45 Ханты-Мансийский автономный округ 145
  • 46 Республика Дагестан 144
  • 47 Республика Карелия 143
  • 48 Мурманская область 140
  • 49 Смоленская область 134
  • 50 Новгородская область 121
  • 51 Амурская область 118
  • 52 Курганская область 115
  • 53 Ивановская область 115
  • 54 Кировская область 115
  • 55 Республика Хакасия 105
  • 56 Тульская область 102
  • 57 Рязанская область 101
  • 58 Калужская область 100
  • 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 96
  • 60 Псковская область 96
  • 61 Томская область 95
  • 62 Севастополь 89
  • 63 Тамбовская область 89
  • 64 Сахалинская область 87
  • 65 Республика Калмыкия 83
  • 66 Орловская область 83
  • 67 Костромская область 79
  • 68 Республика Бурятия 78
  • 69 Республика Чувашия 74
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 71
  • 71 Республика Мордовия 69
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 68
  • 73 Республика Тыва 59
  • 74 Республика Ингушетия 58
  • 75 Республика Марий Эл 57
  • 76 Чеченская Республика 55
  • 77 Республика Татарстан 54
  • 78 Республика Адыгея 53
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 47
  • 80 Камчатский край 46
  • 81 Еврейская автономная область 35
  • 82 Республика Алтай 29
  • 83 Магаданская область 26
  • 84 Чукотский автономный округ 16
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 140 070 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Москва 0,1%
  • 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
  • 3. Московская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 788 смертей
  • Москва 42
  • Санкт-Петербург 42
  • Свердловская область 36
  • Краснодарский край 34
  • Нижегородская область 27
  • Ростовская область 26
  • Тюменская область 26
  • Самарская область 25
  • Воронежская область 22
  • Челябинская область 22
  • Ставропольский край 21
  • Пермский край 21
  • Саратовская область 21
  • Красноярский край 21
  • Алтайский край 20
  • Пензенская область 17
  • Республика Коми 16
  • Республика Башкортостан 16
  • Ульяновская область 16
  • Волгоградская область 15
  • Омская область 15
  • Владимирская область 14
  • Удмуртская Республика 14
  • Иркутская область 14
  • Республика Дагестан 13
  • Республика Крым 12
  • Оренбургская область 11
  • Брянская область 10
  • Тульская область 10
  • Республика Северная Осетия - Алания 10
  • Новосибирская область 10
  • Московская область 9
  • Астраханская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Липецкая область 8
  • Вологодская область 8
  • Мурманская область 8
  • Ярославская область 7
  • Чеченская Республика 6
  • Курская область 5
  • Смоленская область 5
  • Калининградская область 5
  • Республика Хакасия 5
  • Кемеровская область 5
  • Калужская область 4
  • Рязанская область 4
  • Новгородская область 4
  • Республика Адыгея 4
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Забайкальский край 4
  • Амурская область 4
  • Костромская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Республика Мордовия 3
  • Камчатский край 3
  • Еврейская автономная область 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Тверская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Ленинградская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Сахалинская область 2
  • Орловская область 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 192 749 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 497 человек
  • Москва 1247
  • Республика Коми 701
  • Московская область 604
  • Свердловская область 456
  • Ростовская область 418
  • Иркутская область 409
  • Пермский край 399
  • Красноярский край 389
  • Нижегородская область 383
  • Архангельская область 362
  • Оренбургская область 347
  • Хабаровский край 306
  • Ставропольский край 293
  • Санкт-Петербург 292
  • Волгоградская область 291
  • Самарская область 274
  • Челябинская область 272
  • Омская область 269
  • Воронежская область 261
  • Приморский край 242
  • Вологодская область 229
  • Севастополь 222
  • Астраханская область 209
  • Ярославская область 202
  • Саратовская область 200
  • Ульяновская область 198
  • Курганская область 197
  • Тюменская область 194
  • Пензенская область 189
  • Кемеровская область 177
  • Брянская область 168
  • Курская область 164
  • Республика Дагестан 159
  • Ханты-Мансийский автономный округ 159
  • Республика Карелия 151
  • Калининградская область 151
  • Тверская область 144
  • Липецкая область 142
  • Владимирская область 141
  • Калужская область 139
  • Удмуртская Республика 135
  • Ивановская область 121
  • Рязанская область 121
  • Республика Калмыкия 116
  • Алтайский край 115
  • Смоленская область 114
  • Тульская область 100
  • Кировская область 98
  • Сахалинская область 98
  • Новгородская область 92
  • Орловская область 87
  • Ленинградская область 86
  • Республика Северная Осетия - Алания 86
  • Амурская область 86
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 85
  • Тамбовская область 82
  • Кабардино-Балкарская Республика 82
  • Республика Тыва 81
  • Республика Хакасия 73
  • Краснодарский край 70
  • Чеченская Республика 70
  • Республика Чувашия 69
  • Республика Ингушетия 66
  • Республика Марий Эл 62
  • Республика Крым 50
  • Республика Мордовия 50
  • Томская область 49
  • Республика Адыгея 47
  • Забайкальский край 44
  • Мурманская область 42
  • Республика Алтай 39
  • Республика Башкортостан 31
  • Новосибирская область 31
  • Карачаево-Черкесская Республика 30
  • Магаданская область 28
  • Белгородская область 23
  • Костромская область 21
  • Камчатский край 17
  • Республика Татарстан 13
  • Еврейская автономная область 11
  • Чукотский автономный округ 11
  • Республика Бурятия 10
  • Псковская область 4
  • Ненецкий автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 389 657

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