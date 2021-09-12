За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Санкт-Петербург 1597
- 2 Москва 1592
- 3 Московская область 718
- 4 Свердловская область 506
- 5 Ростовская область 472
- 6 Самарская область 470
- 7 Воронежская область 468
- 8 Пермский край 445
- 9 Нижегородская область 424
- 10 Омская область 372
- 11 Иркутская область 372
- 12 Челябинская область 366
- 13 Ставропольский край 355
- 14 Красноярский край 353
- 15 Волгоградская область 347
- 16 Оренбургская область 336
- 17 Республика Башкортостан 306
- 18 Хабаровский край 299
- 19 Ульяновская область 280
- 20 Астраханская область 277
- 21 Архангельская область 257
- 22 Саратовская область 245
- 23 Алтайский край 236
- 24 Краснодарский край 235
- 25 Республика Крым 230
- 26 Пензенская область 228
- 27 Тюменская область 227
- 28 Удмуртская Республика 224
- 29 Вологодская область 223
- 30 Приморский край 222
- 31 Республика Коми 218
- 32 Тверская область 200
- 33 Липецкая область 195
- 34 Калининградская область 190
- 35 Ярославская область 186
- 36 Ленинградская область 183
- 37 Курская область 172
- 38 Новосибирская область 171
- 39 Кемеровская область 167
- 40 Забайкальский край 165
- 41 Владимирская область 161
- 42 Республика Саха (Якутия) 158
- 43 Брянская область 153
- 44 Белгородская область 149
- 45 Ханты-Мансийский автономный округ 145
- 46 Республика Дагестан 144
- 47 Республика Карелия 143
- 48 Мурманская область 140
- 49 Смоленская область 134
- 50 Новгородская область 121
- 51 Амурская область 118
- 52 Курганская область 115
- 53 Ивановская область 115
- 54 Кировская область 115
- 55 Республика Хакасия 105
- 56 Тульская область 102
- 57 Рязанская область 101
- 58 Калужская область 100
- 59 Ямало-Ненецкий автономный округ 96
- 60 Псковская область 96
- 61 Томская область 95
- 62 Севастополь 89
- 63 Тамбовская область 89
- 64 Сахалинская область 87
- 65 Республика Калмыкия 83
- 66 Орловская область 83
- 67 Костромская область 79
- 68 Республика Бурятия 78
- 69 Республика Чувашия 74
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 71
- 71 Республика Мордовия 69
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 68
- 73 Республика Тыва 59
- 74 Республика Ингушетия 58
- 75 Республика Марий Эл 57
- 76 Чеченская Республика 55
- 77 Республика Татарстан 54
- 78 Республика Адыгея 53
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 47
- 80 Камчатский край 46
- 81 Еврейская автономная область 35
- 82 Республика Алтай 29
- 83 Магаданская область 26
- 84 Чукотский автономный округ 16
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 140 070 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Москва 0,1%
- 2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%
- 3. Московская область 0,17%
За последние сутки подтверждено 788 смертей
- Москва 42
- Санкт-Петербург 42
- Свердловская область 36
- Краснодарский край 34
- Нижегородская область 27
- Ростовская область 26
- Тюменская область 26
- Самарская область 25
- Воронежская область 22
- Челябинская область 22
- Ставропольский край 21
- Пермский край 21
- Саратовская область 21
- Красноярский край 21
- Алтайский край 20
- Пензенская область 17
- Республика Коми 16
- Республика Башкортостан 16
- Ульяновская область 16
- Волгоградская область 15
- Омская область 15
- Владимирская область 14
- Удмуртская Республика 14
- Иркутская область 14
- Республика Дагестан 13
- Республика Крым 12
- Оренбургская область 11
- Брянская область 10
- Тульская область 10
- Республика Северная Осетия - Алания 10
- Новосибирская область 10
- Московская область 9
- Астраханская область 9
- Республика Чувашия 9
- Липецкая область 8
- Вологодская область 8
- Мурманская область 8
- Ярославская область 7
- Чеченская Республика 6
- Курская область 5
- Смоленская область 5
- Калининградская область 5
- Республика Хакасия 5
- Кемеровская область 5
- Калужская область 4
- Рязанская область 4
- Новгородская область 4
- Республика Адыгея 4
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 4
- Амурская область 4
- Костромская область 3
- Тамбовская область 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Республика Мордовия 3
- Камчатский край 3
- Еврейская автономная область 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Тверская область 2
- Республика Карелия 2
- Ленинградская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 2
- Орловская область 1
- Республика Марий Эл 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 192 749 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 497 человек
- Москва 1247
- Республика Коми 701
- Московская область 604
- Свердловская область 456
- Ростовская область 418
- Иркутская область 409
- Пермский край 399
- Красноярский край 389
- Нижегородская область 383
- Архангельская область 362
- Оренбургская область 347
- Хабаровский край 306
- Ставропольский край 293
- Санкт-Петербург 292
- Волгоградская область 291
- Самарская область 274
- Челябинская область 272
- Омская область 269
- Воронежская область 261
- Приморский край 242
- Вологодская область 229
- Севастополь 222
- Астраханская область 209
- Ярославская область 202
- Саратовская область 200
- Ульяновская область 198
- Курганская область 197
- Тюменская область 194
- Пензенская область 189
- Кемеровская область 177
- Брянская область 168
- Курская область 164
- Республика Дагестан 159
- Ханты-Мансийский автономный округ 159
- Республика Карелия 151
- Калининградская область 151
- Тверская область 144
- Липецкая область 142
- Владимирская область 141
- Калужская область 139
- Удмуртская Республика 135
- Ивановская область 121
- Рязанская область 121
- Республика Калмыкия 116
- Алтайский край 115
- Смоленская область 114
- Тульская область 100
- Кировская область 98
- Сахалинская область 98
- Новгородская область 92
- Орловская область 87
- Ленинградская область 86
- Республика Северная Осетия - Алания 86
- Амурская область 86
- Ямало-Ненецкий автономный округ 85
- Тамбовская область 82
- Кабардино-Балкарская Республика 82
- Республика Тыва 81
- Республика Хакасия 73
- Краснодарский край 70
- Чеченская Республика 70
- Республика Чувашия 69
- Республика Ингушетия 66
- Республика Марий Эл 62
- Республика Крым 50
- Республика Мордовия 50
- Томская область 49
- Республика Адыгея 47
- Забайкальский край 44
- Мурманская область 42
- Республика Алтай 39
- Республика Башкортостан 31
- Новосибирская область 31
- Карачаево-Черкесская Республика 30
- Магаданская область 28
- Белгородская область 23
- Костромская область 21
- Камчатский край 17
- Республика Татарстан 13
- Еврейская автономная область 11
- Чукотский автономный округ 11
- Республика Бурятия 10
- Псковская область 4
- Ненецкий автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 389 657