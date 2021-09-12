За сутки в России подтверждено 18 854 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Санкт-Петербург 1597

2 Москва 1592

3 Московская область 718

4 Свердловская область 506

5 Ростовская область 472

6 Самарская область 470

7 Воронежская область 468

8 Пермский край 445

9 Нижегородская область 424

10 Омская область 372

11 Иркутская область 372

12 Челябинская область 366

13 Ставропольский край 355

14 Красноярский край 353

15 Волгоградская область 347

16 Оренбургская область 336

17 Республика Башкортостан 306

18 Хабаровский край 299

19 Ульяновская область 280

20 Астраханская область 277

21 Архангельская область 257

22 Саратовская область 245

23 Алтайский край 236

24 Краснодарский край 235

25 Республика Крым 230

26 Пензенская область 228

27 Тюменская область 227

28 Удмуртская Республика 224

29 Вологодская область 223

30 Приморский край 222

31 Республика Коми 218

32 Тверская область 200

33 Липецкая область 195

34 Калининградская область 190

35 Ярославская область 186

36 Ленинградская область 183

37 Курская область 172

38 Новосибирская область 171

39 Кемеровская область 167

40 Забайкальский край 165

41 Владимирская область 161

42 Республика Саха (Якутия) 158

43 Брянская область 153

44 Белгородская область 149

45 Ханты-Мансийский автономный округ 145

46 Республика Дагестан 144

47 Республика Карелия 143

48 Мурманская область 140

49 Смоленская область 134

50 Новгородская область 121

51 Амурская область 118

52 Курганская область 115

53 Ивановская область 115

54 Кировская область 115

55 Республика Хакасия 105

56 Тульская область 102

57 Рязанская область 101

58 Калужская область 100

59 Ямало-Ненецкий автономный округ 96

60 Псковская область 96

61 Томская область 95

62 Севастополь 89

63 Тамбовская область 89

64 Сахалинская область 87

65 Республика Калмыкия 83

66 Орловская область 83

67 Костромская область 79

68 Республика Бурятия 78

69 Республика Чувашия 74

70 Кабардино-Балкарская Республика 71

71 Республика Мордовия 69

72 Республика Северная Осетия-Алания 68

73 Республика Тыва 59

74 Республика Ингушетия 58

75 Республика Марий Эл 57

76 Чеченская Республика 55

77 Республика Татарстан 54

78 Республика Адыгея 53

79 Карачаево-Черкесская Республика 47

80 Камчатский край 46

81 Еврейская автономная область 35

82 Республика Алтай 29

83 Магаданская область 26

84 Чукотский автономный округ 16

85 Ненецкий автономный округ 14 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 140 070 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Москва 0,1%

2. Республика Алтай, Республика Бурятия 0,14%

3. Московская область 0,17% За последние сутки подтверждено 788 смертей Москва 42

Санкт-Петербург 42

Свердловская область 36

Краснодарский край 34

Нижегородская область 27

Ростовская область 26

Тюменская область 26

Самарская область 25

Воронежская область 22

Челябинская область 22

Ставропольский край 21

Пермский край 21

Саратовская область 21

Красноярский край 21

Алтайский край 20

Пензенская область 17

Республика Коми 16

Республика Башкортостан 16

Ульяновская область 16

Волгоградская область 15

Омская область 15

Владимирская область 14

Удмуртская Республика 14

Иркутская область 14

Республика Дагестан 13

Республика Крым 12

Оренбургская область 11

Брянская область 10

Тульская область 10

Республика Северная Осетия - Алания 10

Новосибирская область 10

Московская область 9

Астраханская область 9

Республика Чувашия 9

Липецкая область 8

Вологодская область 8

Мурманская область 8

Ярославская область 7

Чеченская Республика 6

Курская область 5

Смоленская область 5

Калининградская область 5

Республика Хакасия 5

Кемеровская область 5

Калужская область 4

Рязанская область 4

Новгородская область 4

Республика Адыгея 4

Республика Саха (Якутия) 4

Забайкальский край 4

Амурская область 4

Костромская область 3

Тамбовская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Республика Мордовия 3

Камчатский край 3

Еврейская автономная область 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Тверская область 2

Республика Карелия 2

Ленинградская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Сахалинская область 2

Орловская область 1

Республика Марий Эл 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 192 749 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 497 человек Москва 1247

Республика Коми 701

Московская область 604

Свердловская область 456

Ростовская область 418

Иркутская область 409

Пермский край 399

Красноярский край 389

Нижегородская область 383

Архангельская область 362

Оренбургская область 347

Хабаровский край 306

Ставропольский край 293

Санкт-Петербург 292

Волгоградская область 291

Самарская область 274

Челябинская область 272

Омская область 269

Воронежская область 261

Приморский край 242

Вологодская область 229

Севастополь 222

Астраханская область 209

Ярославская область 202

Саратовская область 200

Ульяновская область 198

Курганская область 197

Тюменская область 194

Пензенская область 189

Кемеровская область 177

Брянская область 168

Курская область 164

Республика Дагестан 159

Ханты-Мансийский автономный округ 159

Республика Карелия 151

Калининградская область 151

Тверская область 144

Липецкая область 142

Владимирская область 141

Калужская область 139

Удмуртская Республика 135

Ивановская область 121

Рязанская область 121

Республика Калмыкия 116

Алтайский край 115

Смоленская область 114

Тульская область 100

Кировская область 98

Сахалинская область 98

Новгородская область 92

Орловская область 87

Ленинградская область 86

Республика Северная Осетия - Алания 86

Амурская область 86

Ямало-Ненецкий автономный округ 85

Тамбовская область 82

Кабардино-Балкарская Республика 82

Республика Тыва 81

Республика Хакасия 73

Краснодарский край 70

Чеченская Республика 70

Республика Чувашия 69

Республика Ингушетия 66

Республика Марий Эл 62

Республика Крым 50

Республика Мордовия 50

Томская область 49

Республика Адыгея 47

Забайкальский край 44

Мурманская область 42

Республика Алтай 39

Республика Башкортостан 31

Новосибирская область 31

Карачаево-Черкесская Республика 30

Магаданская область 28

Белгородская область 23

Костромская область 21

Камчатский край 17

Республика Татарстан 13

Еврейская автономная область 11

Чукотский автономный округ 11

Республика Бурятия 10

Псковская область 4

Ненецкий автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 389 657