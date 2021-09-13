14 сентября выходит iPhone 13. Главное о новом смартфоне

Во вторник, 14 сентября, Apple проведет первую осеннюю презентацию 2021 года, на которой с высокой вероятностью покажет линейку смартфонов iPhone 13. Что сейчас известно о новинках?

Фото: Apple

1. Экран получит повышенную частоту обновления - до 120 Гц - и функцию "всегда включенный дисплей" для вывода небольшого количества информации: текущего времени, уведомлений.

2. "Челка" в верхней части экрана, где расположены селфи-камера, датчик приближения и сенсоры Face ID, станет меньше.

3. Новый чип Apple A15 Bionics сделает смартфон еще мощнеее, однако подробностей о нем пока не очень много.

4. Новый режим камеры - съемка видео в портретном режиме. В режиме редактирования роликов можно будет менять диафрагму, делая фон более четким или, наоборот, размытым (как сейчас - на фото во многих моделях iPhone).Также камера получит систему интеллектуальных фильтров, которые можно будет использовать не для всего кадра, а только для нужных объектов. Также, возможно, в камере появится режим съемки видео высокой четкости ProRes.

5. Вопреки слухам о низкой популярности версии mini, она войдет в линейку iPhone 13. Всего Apple выпустит четыре смартфона - iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Размеры дисплеев у них будут те же, что и у моделей линейки iPhone 1.

6. Поддержка спутниковой связи для экстренных ситуаций. Оказавшись в беде, пользователь сможет отправить сообщение или совершить звонок.

7. Стоимость новых iPhone 13 будет выше, чем iPhone 12 - правда, главным образом за счет того, что...

8. В старших моделях появится новая модификация - с 1 Тб постоянной памяти. iPhone 13 Pro и Pro Max будут иметь 128, 256, 512 Гб и 1 Тб памяти, а iPhone 13 mini и iPhone 13 - 128, 256 и 512 Гб.

Еще одним девайсом, который покажут на презентации, могут стать часы Apple Watch 7, однако, по слухам, их выпуск задержится из-за сложностей в производстве.

На осень 2021 года Apple запланировала несколько презентаций, на которых будут показаны iPhone, Apple Watch, планшеты iPad, ноутбуки MacBook, наушники AirPods, а также новые сервисы.

Трансляция будет проводиться на официальном сайте компании 14 сентября в 20 часов по московскому времени.